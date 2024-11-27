Чалов назвал игроков ЦСКА, с которыми продолжает общаться

Нападающий ПАОКа Федор Чалов ответил на вопросы о ЦСКА.

– Следишь за ЦСКА?

– Конечно. Когда есть возможность, смотрю матчи.

– Как тебе ЦСКА при Николиче?

– Мне нравится. Понятно, что не все получается, бывают обидные поражения, как с «Локо» или с «Зенитом».

Но в целом вижу, что ребята открыты к новому, они адаптируются. К весне станет лучше.

– Поддерживаешь связь с игроками ЦСКА?

– Конечно. С Обляковым, Дивеевым, так как мы близко общаемся. Ну а вообще со всеми могу поговорить, списаться. С Тамерланом [Мусаевым] общаемся.

В начале августа ПАОК выкупил Чалова у ЦСКА за 3 млн евро.

С тех пор форвард забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 18 матчах.

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