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ЦСКА предложил Гайча «Ривер Плейту», но получил отказ. Он может вернуться в Россию

ЦСКА предложил «Ривер Плейту» услуги нападающего Адольфо Гайча, сообщает TyC Sports.

Московский клуб предложил футболиста аргентинскому клубу, который ищет замену Хулиану Альваресу – новичку «Манчестер Сити». Однако, Гайч не понравился тренеру «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо.

ЦСКА по-прежнему не может найти новый клуб для Гайча. Из-за этого он может вернуться в столичный клуб.

  • Гайч провел 26 матчей за «Уэску» в минувшем сезоне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
  • Испанский клуб арендовал его до июня.

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Источник: TyC Sports

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