ЦСКА предложил Гайча «Ривер Плейту», но получил отказ. Он может вернуться в Россию

ЦСКА предложил «Ривер Плейту» услуги нападающего Адольфо Гайча, сообщает TyC Sports.

Московский клуб предложил футболиста аргентинскому клубу, который ищет замену Хулиану Альваресу – новичку «Манчестер Сити». Однако, Гайч не понравился тренеру «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо.

ЦСКА по-прежнему не может найти новый клуб для Гайча. Из-за этого он может вернуться в столичный клуб.