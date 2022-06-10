ЦСКА предложил Гайча «Ривер Плейту», но получил отказ. Он может вернуться в Россию

ЦСКА предложил «Ривер Плейту» услуги нападающего Адольфо Гайча, сообщает TyC Sports.
Московский клуб предложил футболиста аргентинскому клубу, который ищет замену Хулиану Альваресу – новичку «Манчестер Сити». Однако, Гайч не понравился тренеру «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо.
ЦСКА по-прежнему не может найти новый клуб для Гайча. Из-за этого он может вернуться в столичный клуб.
- Гайч провел 26 матчей за «Уэску» в минувшем сезоне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
- Испанский клуб арендовал его до июня.
Источник: TyC Sports