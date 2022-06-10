УЕФА может наказать Германию за игру в форме женской сборной

Сборная Германии может быть наказана за игру в форме женской национальной команды в матче Лиги наций против Англии (1:1), сообщает Footy Headlines.

УЕФА может применить санкции с Немецкому футбольному союзу из-за количества звезд на футболке сборной, которые символизируют победы на чемпионатах мира.

На форме женской сборной Германии над эмблемой изображены две звезды.

У мужской команды нанесены четыре звезды.

Официальные правила УЕФА по экипировке запрещают мужским и женским командам обмениваться звездами. Сборная Германии могла провести матч в форме женской команды, если бы над эмблемой добавили еще две звезды.