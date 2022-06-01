УЕФА может наказать Германию за игру в форме женской сборной

Яяяяяяяя!!! Яяяяяяяяяя!!! Натюрлихь наказатЪ!!!
Сборная Германии может быть наказана за игру в форме женской национальной команды в матче Лиги наций против Англии (1:1), сообщает Footy Headlines.
УЕФА может применить санкции с Немецкому футбольному союзу из-за количества звезд на футболке сборной, которые символизируют победы на чемпионатах мира.
- На форме женской сборной Германии над эмблемой изображены две звезды.
- У мужской команды нанесены четыре звезды.
Официальные правила УЕФА по экипировке запрещают мужским и женским командам обмениваться звездами. Сборная Германии могла провести матч в форме женской команды, если бы над эмблемой добавили еще две звезды.