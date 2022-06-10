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УЕФА может наказать Германию за игру в форме женской сборной

10 июня 2022, 09:46
7

Сборная Германии может быть наказана за игру в форме женской национальной команды в матче Лиги наций против Англии (1:1), сообщает Footy Headlines.

УЕФА может применить санкции с Немецкому футбольному союзу из-за количества звезд на футболке сборной, которые символизируют победы на чемпионатах мира.

  • На форме женской сборной Германии над эмблемой изображены две звезды.
  • У мужской команды нанесены четыре звезды.

Официальные правила УЕФА по экипировке запрещают мужским и женским командам обмениваться звездами. Сборная Германии могла провести матч в форме женской команды, если бы над эмблемой добавили еще две звезды.

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Источник: Footy Headlines
Лига наций Германия
Комментарии (7)
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Fusballer
1654843883
Хорош немец на фото!
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vladimir-7
1654843970
Звезды здесь не причем, главное слупить бабки.
Ответить
acor94
1654844925
Отстранить сборную Германии на 5 лет!
Ответить
neveldomha
1654845207
А почему без лифчиков?
Ответить
jek718875
1654849661
Сборная готовится сделать коминг-аут
Ответить
Fandorine
1654850665
Яяяяяяяя!!! Яяяяяяяяяя!!! Натюрлихь наказатЪ!!!
Ответить
Давид59
1654854699
Чушь какая-то! Играют же в форме "ностальжи" вообще без звёзд. И что? Тоже наказывать? Когда коту делать нечего, он известно чем занимается.
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