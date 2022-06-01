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УЕФА может наказать Германию за игру в форме женской сборной

Сборная Германии может быть наказана за игру в форме женской национальной команды в матче Лиги наций против Англии (1:1), сообщает Footy Headlines.

УЕФА может применить санкции с Немецкому футбольному союзу из-за количества звезд на футболке сборной, которые символизируют победы на чемпионатах мира.

  • На форме женской сборной Германии над эмблемой изображены две звезды.
  • У мужской команды нанесены четыре звезды.

Официальные правила УЕФА по экипировке запрещают мужским и женским командам обмениваться звездами. Сборная Германии могла провести матч в форме женской команды, если бы над эмблемой добавили еще две звезды.

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Источник: Footy Headlines

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Комментарии11
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    Рейтинг: +104

    Fandorine 50 минут назад

    Яяяяяяяя!!! Яяяяяяяяяя!!! Натюрлихь наказатЪ!!!

    1
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    Рейтинг: +958

    jek718875 1 час назад

    Сборная готовится сделать коминг-аут

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10435

    Алексей З 1 час назад

    Когда в УЕФА делать нечего , там звёзды считают.
    Астрономы, блд.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +153

    Африк@нская 4yмa cвинeй 2 часа назад

    Тю, а чо такова ?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +4359

    neveldomha 2 часа назад

    А почему без лифчиков?

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +2755

    acor94 2 часа назад

    Отстранить сборную Германии на 5 лет!

    6
    Ответить
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    Рейтинг: +151

    dragoff 2 часа назад

    Зашквар что ли???))))

    0
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    Рейтинг: +24865

    vladimir-7 2 часа назад

    Звезды здесь не причем, главное слупить бабки.

    0
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    Рейтинг: +13943

    Fusballer 2 часа назад

    Хорош немец на фото!

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +238

    Боратти > Fusballer 2 часа назад

    Лютый фриц! Гы-гы-гы!

    3
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    Рейтинг: +1067

    mama1991 > Fusballer 2 часа назад

    адольф плачет

    2
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