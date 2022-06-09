Новым главным тренером «Спартака» будет россиянин. Это не Бердыев и не Федотов

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинет московский клуб.
Новым главным тренером «Спартака» будет россиянин. По информации журналиста Ивана Карпова, это не Курбан Бердыев, не Владимир Федотов («Сочи»), не Игорь Осинькин («Крылья Советов») и не Михаил Галактионов (молодежная сборная России).
- Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
- Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.
- Под руководством итальянца команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России – первый с 2003 года.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова