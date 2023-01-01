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Новым главным тренером «Спартака» будет россиянин. Это не Бердыев и не Федотов

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли покинет московский клуб.

Новым главным тренером «Спартака» будет россиянин. По информации журналиста Ивана Карпова, это не Курбан Бердыев, не Владимир Федотов («Сочи»), не Игорь Осинькин («Крылья Советов») и не Михаил Галактионов (молодежная сборная России).

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
  • Он сменил Руя Виторию, заключив с клубом контракт до лета 2023-го.
  • Под руководством итальянца команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России – первый с 2003 года.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии9
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    Рейтинг: +14250

    NewLife 7 минут назад

    Только качалкина не надо.

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    Рейтинг: +6110

    Ганнибал Лектор 1 час назад

    Кержаков. Сашка сделает мощное "бу-га-га" в Суперкубке и свалит

    0
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    Рейтинг: +69172

    insider_retro 1 час назад

    В обозримом будущем, будет явно не до побед в ЛЧ, так что подойдёт любой с корочками и знающий пару основных тезисов о клубе из Википедии...
    Без обид... Это касается не только Спартака...

    1
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    Рейтинг: +566

    Solist345345 1 час назад

    Да, остаётся только Валера.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +7618

    vladik12 1 час назад

    Да Валера, че тут думать.

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    Рейтинг: +516

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Ваня Карпов пьет уже неделю и загадками начал говорить))))

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    Рейтинг: +14250

    NewLife 1 час назад

    Если Ваноли уйдет, то это будет на пользу Спартаку. Но среди свободных российских тренеров не видно кандидата кроме Федотова.

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    Рейтинг: +13927

    Fusballer > NewLife 30 минут назад

    А кто освободил Федотова?

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    Рейтинг: +14250

    NewLife > Fusballer 10 минут назад

    ))

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