«Он работал в Украине». Агент Фонсеки – об отказе тренировать российские команды

Марко Абреу, агент португальского тренера Паулу Фонсеки, сообщил о нежелании своего клиента работать в России.
– Нет, ему это не было бы интересно. В данный момент он не согласился бы.
– Почему? Причины – политические или он хотел бы отдохнуть еще какое-то время?
– Еще отдохнуть. И все же он работал в Украине, так что в этом нет смысла, согласитесь. Так что он не принял бы предложение из России.
- 49-летний Фонсека с 2016 по 2019 год возглавлял «Шахтер».
- Затем он 2 сезона провел в «Роме».
- Сообщалось о переговорах португальца со «Спартаком» и «Краснодаром».
Источник: «РБ Спорт»