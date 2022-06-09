«Он работал в Украине». Агент Фонсеки – об отказе тренировать российские команды

Марко Абреу, агент португальского тренера Паулу Фонсеки, сообщил о нежелании своего клиента работать в России.

– Нет, ему это не было бы интересно. В данный момент он не согласился бы.

– Почему? Причины – политические или он хотел бы отдохнуть еще какое-то время?

– Еще отдохнуть. И все же он работал в Украине, так что в этом нет смысла, согласитесь. Так что он не принял бы предложение из России.