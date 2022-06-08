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Лига наций. Бельгия забила шесть мячей Польше, Нидерланды вырвали победу у Уэльса

Сборная Бельгии разгромила Польшу (6:1) в матче второго тура Лиги наций.

Единственный гол в составе польской сборной с передачи Себастьяна Шиманьски забил Роберт Левандовски.

Нидерланды обыграли на выезде Уэльс. Голландцы забили победный мяч на 94-й минуте, пропустив до этого на 92-й.

Лига наций. Группа А4. 2-й тур

Бельгия – Польша – 6:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Левандовски, 28; 1:1 – Витсель, 42; 2:1 – Де Брюйне, 59; 3:1 – Троссард, 73; 4:1 – Троссард, 80; 5:1 – Дендонкер, 83; 6:1 – Опенда, 90+3.

Уэльс – Нидерланды – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Компейнерс, 50; 1:1 – Дэвис, 90+2; 1:2 – Вегхорст, 90+4.

Календарь Лиги наций

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Источник: Бомбардир.ру

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08.06.2022 23:38
Комментарии3
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    Рейтинг: +4689

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Очень душевно Бельгия вывернула Польшу мехом наружу. Причем сделала это на расслабоне. И забив несколько очень красивых голов. Все идеально вышло.

    2
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    Рейтинг: +202

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Бельгия топ сборная. Уничтожили гнилых пшеков. Брависсимо. Бей ляхов

    1
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    Рейтинг: +11868

    DeStar 1 час назад

    блин. выключил бельгию после 3-1))

    0
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