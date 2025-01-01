Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
Тест: какой футболист спрятался за комиком?
2 Тест: реальное название клуба или нет?
Тест: реальное название клуба или нет?
3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

Беленов – о травме: «Хотелось ударить Набиуллина. Доктор сказал, что я попал под поезд»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов рассказал о столкновении с защитником «Химок» Эльмиром Набиуллиным, из-за которого голкипер получил тяжелую травму.

  • Беленов в этом сезоне пропустил 37 голов в 27 матчах.
  • У него диагностировали разрыв связки голеностопного сустава и травму колена.
  • Контракт голкипера с «Уфой» рассчитан до конца 2022 года.

— Набиуллин после матча с «Химками» извинился?

— Да. Зашел, извинился, пожали руки, назад уже ничего не вернешь. Зла на него не держу, теперь лечусь.

— Тогда ты его не очень простил.

— Я не понял, зачем он так агрессивно шел. Тем более вратарь, как говорят, фигура обособленная. В мяч он не сыграл, и получилось, что неудачно попал: колено левое — голеностоп — колено правое.

Отправлял фото во все точки мира. В Испании один доктор сказал, что я под поезд попал. Неприятная картина. Но это часть профессии.

Многие думают, говорят и пишут, что футболисты не отрабатывают свой хлеб, получают деньги ни за что. Просто они должны понимать, что в любой момент может оборваться карьера: ты получишь не просто травмы, а увечья.

— Хотелось ударить Набиуллина за тот фол?

— Ну, наверное, по горячим следам — да. А потом — нет. Это уже произошло и назад ничего не вернешь. Нужно дальше с этим жить, лечиться, восстанавливаться и играть.

Новости по теме
Беленов: «Хочу возвращения «Анжи». Это бренд российского футбола» 8
Терюшков: «Дисквалификация Набиуллина не кажется беспределом. Есть буква закона»
Газизов: «При операции Беленов пропустит полгода, без неe – три месяца» 1
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:56
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11