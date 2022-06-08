Беленов – о травме: «Хотелось ударить Набиуллина. Доктор сказал, что я попал под поезд»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов рассказал о столкновении с защитником «Химок» Эльмиром Набиуллиным, из-за которого голкипер получил тяжелую травму.

Беленов в этом сезоне пропустил 37 голов в 27 матчах.

У него диагностировали разрыв связки голеностопного сустава и травму колена.

Контракт голкипера с «Уфой» рассчитан до конца 2022 года.

— Набиуллин после матча с «Химками» извинился?

— Да. Зашел, извинился, пожали руки, назад уже ничего не вернешь. Зла на него не держу, теперь лечусь.

— Тогда ты его не очень простил.

— Я не понял, зачем он так агрессивно шел. Тем более вратарь, как говорят, фигура обособленная. В мяч он не сыграл, и получилось, что неудачно попал: колено левое — голеностоп — колено правое.

Отправлял фото во все точки мира. В Испании один доктор сказал, что я под поезд попал. Неприятная картина. Но это часть профессии.

Многие думают, говорят и пишут, что футболисты не отрабатывают свой хлеб, получают деньги ни за что. Просто они должны понимать, что в любой момент может оборваться карьера: ты получишь не просто травмы, а увечья.

— Хотелось ударить Набиуллина за тот фол?

— Ну, наверное, по горячим следам — да. А потом — нет. Это уже произошло и назад ничего не вернешь. Нужно дальше с этим жить, лечиться, восстанавливаться и играть.