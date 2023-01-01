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Песьяков: «Семин путал имена игроков»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков вспомнил время работы в команде главного тренера Юрия Семина.

– В «Локомотиве» Семин часто путал фамилии игроков: Джефферсона Фарфана называл Форланом. В «Ростове» он быстро всех выучил?

– Когда у Дениса Терентьева был день рождения, Семин сказал на теории: «У нас сегодня замечательное событие – день рождения празднует Игорь». Все сидят, а никакой Игорь на рукопожатие не выходит. На протяжении трех-четырех недель Юрий Палыч упорно называл Дениса Игорем! Но не часто – иногда Денис все же оказывался Денисом.

Похожая история случилась на одном из разборов матча. Семин немножко «пихал» Денчику за то, что тот не добежал: «Игорь, ну вот в этом эпизоде почему ты не бежишь?» Терентьев тогда немного разозлился... Все подумали, что он сейчас скажет: «Да не Игорь я!» А Денис просто завелся по-спортивному – из-за момента.

Так что имена Юрий Палыч пару раз путал. Но в команде никто не обижался.

  • Семин был в «Ростове» в прошлом году.
  • С тех пор Семин без работы.
  • В мае Семин анонсировал свое возвращение в футбол.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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