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«Единственные, кто жидко обосрались». Широков – о Газизове и Сайманове

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о Шамиле Газизове и Рустеме Сайманове, которые просили ввести мораторий на вылет в минувшем сезоне РПЛ.

«Я не слышал, чтобы Хачатурянц говорил о моратории на вылет из РПЛ. Газизов и Сайманов могут говорить все, что хочешь. Пусть, наверное, они уже успокоятся. Они по ходу сезона хотели менять правила в угоду кого-то.

Об этом стоит уже забыть. Все команды были в одинаковых условиях. Ничего страшного, побудут в ФНЛ. Раз такие сильные, то выйдут обратно!

У «Рубина» уехали легионы и спортивный принцип был нарушен? Все команды понесли потери. Они единственные, кто очень жидко обосрались», – сказал Широков.

  • «Рубин» напрямую вылетел в ФНЛ, заняв в 15-е место в РПЛ.
  • «Уфа» уступила «Оренбургу» в стыковых матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 19:52
Комментарии2
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    Рейтинг: +2788

    FRZZ 44 минуты назад

    Этот Широков надоел всем своими идиотскими высказываниями.

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    Рейтинг: +15812

    Cleaner 55 минут назад

    Заткните Широкова! Герой, избивавший лежащего судью!!!!!!!!!!!!!!!!!...(

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