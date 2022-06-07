«Единственные, кто жидко обосрались». Широков – о Газизове и Сайманове

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о Шамиле Газизове и Рустеме Сайманове, которые просили ввести мораторий на вылет в минувшем сезоне РПЛ.

«Я не слышал, чтобы Хачатурянц говорил о моратории на вылет из РПЛ. Газизов и Сайманов могут говорить все, что хочешь. Пусть, наверное, они уже успокоятся. Они по ходу сезона хотели менять правила в угоду кого-то.

Об этом стоит уже забыть. Все команды были в одинаковых условиях. Ничего страшного, побудут в ФНЛ. Раз такие сильные, то выйдут обратно!

У «Рубина» уехали легионы и спортивный принцип был нарушен? Все команды понесли потери. Они единственные, кто очень жидко обосрались», – сказал Широков.