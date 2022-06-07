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  • «Единственные, кто жидко обосрались». Широков – о Газизове и Сайманове

«Единственные, кто жидко обосрались». Широков – о Газизове и Сайманове

7 июня 2022, 19:52
1

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о Шамиле Газизове и Рустеме Сайманове, которые просили ввести мораторий на вылет в минувшем сезоне РПЛ.

«Я не слышал, чтобы Хачатурянц говорил о моратории на вылет из РПЛ. Газизов и Сайманов могут говорить все, что хочешь. Пусть, наверное, они уже успокоятся. Они по ходу сезона хотели менять правила в угоду кого-то.

Об этом стоит уже забыть. Все команды были в одинаковых условиях. Ничего страшного, побудут в ФНЛ. Раз такие сильные, то выйдут обратно!

У «Рубина» уехали легионы и спортивный принцип был нарушен? Все команды понесли потери. Они единственные, кто очень жидко обосрались», – сказал Широков.

  • «Рубин» напрямую вылетел в ФНЛ, заняв в 15-е место в РПЛ.
  • «Уфа» уступила «Оренбургу» в стыковых матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Рубин Широков Роман Газизов Шамиль
Комментарии (1)
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paracetamol
1654630162
Единственные, кто жидко обосрались... - в этом и заключается их мелкий, но жадный бизнес.
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