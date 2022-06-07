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В РФС объяснили, из-за чего «Факел» могут не пустить в РПЛ

7 июня 2022, 11:57
14

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о проблемах «Факела» с лицензированием, из-за которых клуб в РПЛ может заменить «Уфа».

«Факел» по спортивному принципу вышел в РПЛ. Клуб в настоящий момент играет на стадионе, у которого есть сертификат соответствия второй категории, который не дает права проводить на этом стадионе соревнования РПЛ. Никаких других вопросов к лицензированию «Факела» не существовало.

В части, подтверждающей готовность выполнить основные критерии, необходимые для выдачи сертификата стадиона первой категории, «Факелом» были представлены заключенные государственные контракты на выполнение всех работ сроком до 30 июня. Все эти работы были оплачены.

По графику проведения работ, который существует и нами контролируется, все основные критерии для выдачи сертификата стадиона первой категории к началу футбольного сезона «Факелом» будут выполнены.

Учитывая, что у «Факела» есть достаточно серьезные замечания, которые могут препятствовать проведению на стадионе матчей РПЛ, а именно система СКУД и система освещения, к ним наибольшие вопросы у РФС.

Но, видя законтрактованные оплаченные услуги, мы понимаем, что к началу сезона работы будут выполнены», — сказал Митрофанов.

  • «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв 2-е место в ФНЛ.
  • «Уфа» вылетела из РПЛ, уступив в стыках «Оренбургу».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Факел
Комментарии (14)
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vladik12
1654593068
Все правильно. Лучше соответствующая регламенту "Уфа", чем "Факел" с деревенским стадионом. Хотят играть в РПЛ - пусть развивают инфраструктуру, заранее все готовят. Рога и копыта в высшем дивизионе НЕ НУЖНЫ!
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paracetamol
1654598384
Очень хочется Хачиктрянцу Уфу вернуть, Газиз неплохой бакшиш пообещал.
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AtticusFinch1
1654598892
Ещё раз убеждаюсь,что у нас самая продажная футбольная лига,где на спортивные принципы тупо насрать, неважно какое место ты занимаешь,главное иметь стадион,а ещё лучше от чм и спонсора при бабле,ну а остальное поправимо...вылетели, ничего страшного,впихнем уфу, уберём Воронеж.Так может тогда должна 5я команда фнл участвовать?
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jek718875
1654599142
Если это произойдет,значит в РПЛ все продаётся и покупается
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derrik2000
1654601529
Я, вот, что подумал. Если УЕФА наш футбол КИНУЛО, то почему тогда мы что-то там исполняем по ИХ правилам??? РОССИИ НУЖНО РАЗВИВАТЬ ФУТБОЛ! Не только его, конечно, другие виды спорта тоже. Сделать их по-настоящему массовыми и доступными для всех желающих. Уже не буду говорить об идеологии, РУССКОЙ культуре, науке, образовании и пр. Это для других сайтов. О футболе. Если нас "кидают", а мы молча утираемся и снова. и снова выполняем требования УЕФА к стадионам, то какой, на хрен, суверенитет??? Стадион в Воронеже будет полным, если Факел будет в РПЛ играть??? Однозначно! Будет это резким толчком для развития массовости этого вида спорта в Воронежской области??? Безусловно! Тогда, ЧЁ МЕШАЕТ ПЛЮНУТЬ на "правила и рекомендации УЕФА"???
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spam2009
1654601785
Факелу может помешать Уфа и пососник Газизов
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фанат джигурды
1654607639
Система СКУД не соответствует. Прямо даже интересно: что там за такой ужасный турникет! Как бы я не относился плохо к Факелу, но они заслужили по спортивному принципу- пусть играют, а всякие требования от организации, которая нас выкинула- ... Не думаю, что в Воронеже стадион хуже, чем у какой-нибудь бадканской команды, выступающей в еврокубках. И посещаемость будет ого-го.
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