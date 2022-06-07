В РФС объяснили, из-за чего «Факел» могут не пустить в РПЛ

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о проблемах «Факела» с лицензированием, из-за которых клуб в РПЛ может заменить «Уфа».

«Факел» по спортивному принципу вышел в РПЛ. Клуб в настоящий момент играет на стадионе, у которого есть сертификат соответствия второй категории, который не дает права проводить на этом стадионе соревнования РПЛ. Никаких других вопросов к лицензированию «Факела» не существовало.

В части, подтверждающей готовность выполнить основные критерии, необходимые для выдачи сертификата стадиона первой категории, «Факелом» были представлены заключенные государственные контракты на выполнение всех работ сроком до 30 июня. Все эти работы были оплачены.

По графику проведения работ, который существует и нами контролируется, все основные критерии для выдачи сертификата стадиона первой категории к началу футбольного сезона «Факелом» будут выполнены.

Учитывая, что у «Факела» есть достаточно серьезные замечания, которые могут препятствовать проведению на стадионе матчей РПЛ, а именно система СКУД и система освещения, к ним наибольшие вопросы у РФС.

Но, видя законтрактованные оплаченные услуги, мы понимаем, что к началу сезона работы будут выполнены», — сказал Митрофанов.