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В РФС объяснили, из-за чего «Факел» могут не пустить в РПЛ

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о проблемах «Факела» с лицензированием, из-за которых клуб в РПЛ может заменить «Уфа».

«Факел» по спортивному принципу вышел в РПЛ. Клуб в настоящий момент играет на стадионе, у которого есть сертификат соответствия второй категории, который не дает права проводить на этом стадионе соревнования РПЛ. Никаких других вопросов к лицензированию «Факела» не существовало.

В части, подтверждающей готовность выполнить основные критерии, необходимые для выдачи сертификата стадиона первой категории, «Факелом» были представлены заключенные государственные контракты на выполнение всех работ сроком до 30 июня. Все эти работы были оплачены.

По графику проведения работ, который существует и нами контролируется, все основные критерии для выдачи сертификата стадиона первой категории к началу футбольного сезона «Факелом» будут выполнены.

Учитывая, что у «Факела» есть достаточно серьезные замечания, которые могут препятствовать проведению на стадионе матчей РПЛ, а именно система СКУД и система освещения, к ним наибольшие вопросы у РФС.

Но, видя законтрактованные оплаченные услуги, мы понимаем, что к началу сезона работы будут выполнены», — сказал Митрофанов.

  • «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв 2-е место в ФНЛ.
  • «Уфа» вылетела из РПЛ, уступив в стыках «Оренбургу».

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Источник: Sport24

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Сегодня, 11:57
Комментарии6
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    Рейтинг: +16333

    paracetamol 12 секунд назад

    Очень хочется Хачиктрянцу Уфу вернуть, Газиз неплохой бакшиш пообещал.

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    Рейтинг: +7575

    vladik12 1 час назад

    Все правильно.
    Лучше соответствующая регламенту "Уфа", чем "Факел" с деревенским стадионом. Хотят играть в РПЛ - пусть развивают инфраструктуру, заранее все готовят. Рога и копыта в высшем дивизионе НЕ НУЖНЫ!

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    Рейтинг: +10376

    Алексей З 1 час назад

    Что докопались , днём пусть играют.

    0
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    Рейтинг: +7575

    vladik12 > Алексей З 1 час назад

    Нет, не надо нам никаких допущений. Есть регламент - надо соблюдать. Иначе все превратится в первенство водокачки, где все можно, все дозволено. В жопу такой чемп.

    1
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    Рейтинг: +89

    paketiwe > vladik12 54 минуты назад

    Дак, а , может, лучше пусть играют команды с худшими стадионами, но которые своей игрой заслужили высшую лигу, чем те, которые играют плохо, но стадион хороший?

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    Рейтинг: +7575

    vladik12 > paketiwe 22 минуты назад

    Заслужить "своей игрой" выход в РПЛ может и команда со двора со стадионом-полем без трибун.
    Но это профессиональный турнир, главный в стране, и есть официальные требования, которым участник обязан соответствовать. Не может профессиональный клуб хвастаться только игрой. Должна быть инфраструктура и проч.

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