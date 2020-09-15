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«Его репутацию не отмыть». Уткин раскритиковал ЦСКА за возможное назначение Федотова

Блогер Василий Уткин высказался о возможном назначении Владимира Федотова главным тренером ЦСКА.

«Мало вещей более стыдных, чем клубу со столетней (пусть так и не все считают) историей и достижениями, которые для отечественного футбола уникальны, приглашать тренером Владимира Федотова-нынешнего.

Потому что его профессиональную репутацию не отмыть, она неисправимо запятнана», – написал Уткин в телеграме.

  • Федотов с 2020 года возглавлял «Сочи».
  • Под его руководством команда впервые в истории финишировала второй в РПЛ.
  • ЦСКА занял 5-е место в прошедшем чемпионате.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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Сегодня, 08:19
Комментарии12
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    Рейтинг: +23049

    JTherry 16 минут назад

    Уткин, видимо, намекает на игру с молодежью Ростова 1:10, и послематчевое интервью Федотова... у игроков и тренеров человеческие качества явно не на первом месте, когда в стремлении победить девиз - "победа любой ценой"...

    1
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    Рейтинг: +65236

    portero 30 минут назад

    игра всё покажет, а остальное Васе вякать....

    0
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    Рейтинг: +16329

    paracetamol 36 минут назад

    А уж как запятнана репутация толстопуза уткина, это вообще отдельный разговор! А Федотов что? Два раза в сезоне вынес лошадей, этим запятнана?

    0
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    Рейтинг: +2055

    prtcs 52 минуты назад

    Парня понесло не в ту степь.

    0
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    Рейтинг: +2581

    Freyk 1 час назад

    Ну да, его репутацию как тренера, который с командой из говна и палок взял серебро, не отмыть.

    2
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    Рейтинг: +5390

    rash1959 > Freyk 54 минуты назад

    А с чего ты взял, что там собраны гавно и палки? В сочи был собран и начинал второй состав зинита. Искусственно выращенный гибрид. Скоро будет забыт по подобию Анжи.

    3
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    Рейтинг: +3719

    ААМ 1 час назад

    Не знаю как с Федотовым, но журналистскую репутацию Уткина точно не отмыть.

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +232

    Феникс 28 1 час назад

    Респект Василию Уткину за его слова --" Нет в.ойне".

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +24826

    vladimir-7 1 час назад

    О чём написал Уткин, непонятно, или прерванный сон, или с мозгами проблема.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +10361

    Алексей З 1 час назад

    Наверно что-то не знаю.
    Василий, чем запятнана ? Поподробнее

    1
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    Рейтинг: +232

    Феникс 28 > Алексей З 1 час назад

    15 сентября 2020
    Журналист Василий Уткин в программе «Футбольный клуб» на канале Youtube «Эха Москвы» высказался по поводу тренера футбольного клуба «Сочи» Владимира Федотова.
    «Сочи» идет вторым? Пранк вышел из под контроля.

    Не хочу ничего серьезного говорить по поводу клуба, который собран таким образом, которым собран, которым руководит такой омерзительный человек, как Владимир Федотов.

    Омерзительное чувство вызывают у меня его комментарии. Когда, «все, что в нашу пользу по правилам или не по правилам, все это хорошо». Омерзительно свойство. Он шел долго к успеху, а человеческие качества не сохранил.

    Я не называю его негодяем, мне порой интересно наблюдать, насколько человек может глубоко пасть ради того, что ему выгодно. Какие в этом

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    Рейтинг: +232

    Феникс 28 > Феникс 28 45 минут назад

    Какие в этом этические границы он может потерять. Пусть «Сочи» играет себе, нормально же играют», - заявил Уткин.

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