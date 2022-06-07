«Его репутацию не отмыть». Уткин раскритиковал ЦСКА за возможное назначение Федотова

Блогер Василий Уткин высказался о возможном назначении Владимира Федотова главным тренером ЦСКА.
«Мало вещей более стыдных, чем клубу со столетней (пусть так и не все считают) историей и достижениями, которые для отечественного футбола уникальны, приглашать тренером Владимира Федотова-нынешнего.
Потому что его профессиональную репутацию не отмыть, она неисправимо запятнана», – написал Уткин в телеграме.
- Федотов с 2020 года возглавлял «Сочи».
- Под его руководством команда впервые в истории финишировала второй в РПЛ.
- ЦСКА занял 5-е место в прошедшем чемпионате.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина