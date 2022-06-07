«Его репутацию не отмыть». Уткин раскритиковал ЦСКА за возможное назначение Федотова

Блогер Василий Уткин высказался о возможном назначении Владимира Федотова главным тренером ЦСКА.

«Мало вещей более стыдных, чем клубу со столетней (пусть так и не все считают) историей и достижениями, которые для отечественного футбола уникальны, приглашать тренером Владимира Федотова-нынешнего.

Потому что его профессиональную репутацию не отмыть, она неисправимо запятнана», – написал Уткин в телеграме.