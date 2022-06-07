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  • «Его репутацию не отмыть». Уткин раскритиковал ЦСКА за возможное назначение Федотова

«Его репутацию не отмыть». Уткин раскритиковал ЦСКА за возможное назначение Федотова

7 июня 2022, 08:19
15

Блогер Василий Уткин высказался о возможном назначении Владимира Федотова главным тренером ЦСКА.

«Мало вещей более стыдных, чем клубу со столетней (пусть так и не все считают) историей и достижениями, которые для отечественного футбола уникальны, приглашать тренером Владимира Федотова-нынешнего.

Потому что его профессиональную репутацию не отмыть, она неисправимо запятнана», – написал Уткин в телеграме.

  • Федотов с 2020 года возглавлял «Сочи».
  • Под его руководством команда впервые в истории финишировала второй в РПЛ.
  • ЦСКА занял 5-е место в прошедшем чемпионате.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Владимир Уткин Василий
Комментарии (15)
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vladimir-7
1654579703
О чём написал Уткин, непонятно, или прерванный сон, или с мозгами проблема.
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ААМ
1654580799
Не знаю как с Федотовым, но журналистскую репутацию Уткина точно не отмыть.
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Freyk
1654581263
Ну да, его репутацию как тренера, который с командой из говна и палок взял серебро, не отмыть.
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prtcs
1654582934
Парня понесло не в ту степь.
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paracetamol
1654583923
А уж как запятнана репутация толстопуза уткина, это вообще отдельный разговор! А Федотов что? Два раза в сезоне вынес лошадей, этим запятнана?
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portero
1654584279
игра всё покажет, а остальное Васе вякать....
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JTherry
1654585092
Уткин, видимо, намекает на игру с молодежью Ростова 1:10, и послематчевое интервью Федотова... у игроков и тренеров человеческие качества явно не на первом месте, когда в стремлении победить девиз - "победа любой ценой"...
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sined1951
1654592887
С репутацией у Федотова все нормально, а вот жиртрест просто говно.
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