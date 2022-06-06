«Уфа» собиралась сменить название. Из-за вылета договоренность сорвалась

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как клуб зарабатывал, выступая в РПЛ.

– «Уфа» давно взяла путь ухода от госфинансирования. Это были разговоры с главой, когда нами было заявлено, что мы будем стараться уходить от госфинансирования.

Оно остается, но мы будем стараться делать это меньше. В РПЛ у нас это получалось, потому что клуб на это был настроен.

Мы первые переименовали стадион, у нас было предложение переименовать команду. И контракт уже был подписан под РПЛ.

– Переименовать в какую?

– Я не могу сейчас говорить. Если бы всe нормально было, то наш бюджет независимо от республики был бы около 900 миллионов, которые мы сами генерировали.

Это без продаж игроков. Это большая сумма. Под лигу ниже это нужно делить на пять или шесть.

– Очень нужна поддержка руководства республики?

– В ФНЛ да, но и в РПЛ, конечно. Не то, что мы просим деньги с протянутой рукой... РПЛ – коммерческая лига, есть определенный интерес.

В ФНЛ, к сожалению, коммерческий интерес не такой большой, из этого круга надо вырываться, чтобы быть успешными.

– Понимание есть?

– Во-первых, Радий Фаритович [Хабиров, глава Башкортостана] сам спортсмен, все друг друга понимают. Но понимания мало. Я знаю, что происходит в футболе, он знает больше – видит срез по республике.