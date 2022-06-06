Федун – о «Знаешь ли ты» в «Лужниках»: «Я пел вместе с МакSим. 50 тысяч пело!»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о выступлении певицы МакSим после финала Кубка России против «Динамо» (2:1).
– Даже я не помню такого антуража, какой был на стадионе. И когда весь стадион пел... 50 тысяч пело!
– Вы сами пели?
– Да. Я знаю слова этой песни. Пришлось выучить, я же болельщик «Спартака».
Когда МакSим демонстрировала свои босые ноги, это было круто.
- Песня «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».
- Фанаты часто поют песню на выездных матчах.
- «Спартак» занял 10-е место в РПЛ.
Источник: ютуб-канал «Спартака»