Федун – о «Знаешь ли ты» в «Лужниках»: «Я пел вместе с МакSим. 50 тысяч пело!»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о выступлении певицы МакSим после финала Кубка России против «Динамо» (2:1).

– Даже я не помню такого антуража, какой был на стадионе. И когда весь стадион пел... 50 тысяч пело!

– Вы сами пели?

– Да. Я знаю слова этой песни. Пришлось выучить, я же болельщик «Спартака».

Когда МакSим демонстрировала свои босые ноги, это было круто.