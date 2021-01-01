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Федун – о «Знаешь ли ты» в «Лужниках»: «Я пел вместе с МакSим. 50 тысяч пело!»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о выступлении певицы МакSим после финала Кубка России против «Динамо» (2:1).

– Даже я не помню такого антуража, какой был на стадионе. И когда весь стадион пел... 50 тысяч пело!

– Вы сами пели?

– Да. Я знаю слова этой песни. Пришлось выучить, я же болельщик «Спартака».

Когда МакSим демонстрировала свои босые ноги, это было круто.

  • Песня «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».
  • Фанаты часто поют песню на выездных матчах.
  • «Спартак» занял 10-е место в РПЛ.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16844

    Garrincha58 14 минут назад

    кто тебе мешает можешь каждый день петь и смотреть на босые ноги своей жены

    0
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    Рейтинг: +1373

    Хейтер Аларм 20 минут назад

    футфетишист

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