«Я бы справился с давлением». Юран – о работе в «Спартаке»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран порассуждал о своей готовности к работе в «Спартаке».

– Кстати, Романцев как-то заметил, что по профессиональным качествам и характеру Юран вполне мог бы работать и в «Спартаке». А вы сами в будущем можете себя представить у руля красно-белых или есть какие-то сомнения?

– Был момент, когда Андрей Червиченко, будучи президентом «Спартака», поинтересовался у меня и у Андрея Чернышева, кто из нас смог бы возглавить команду.

И хотя соблазн был велик, я сразу же отказался. Понимал, что еще не готов работать на таком уровне.

И только сейчас, когда пришел опыт, научился держать удар и находить общий язык с игроками, то посчитал бы это за честь. А Олегу Ивановичу за доверие огромное спасибо.

– Но работа в «Спартаке» – это колоссальное давление. В чем Дмитрий Аленичев с Егором Титовым уже убедились. Вас это не настораживает?

– Тренерская профессия – всегда риск. Об этом знали и Дима с Егором. Это ведь они собирали и готовили к сезону «Спартак», который потом Каррера довел до чемпионства.

Но у руководства клуба было свое мнение. А с давлением я бы справился. Это меня не отпугивает, а, наоборот, заводит.