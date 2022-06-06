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«Я бы справился с давлением». Юран – о работе в «Спартаке»

6 июня 2022, 07:49
1

Главный тренер «Химок» Сергей Юран порассуждал о своей готовности к работе в «Спартаке».

– Кстати, Романцев как-то заметил, что по профессиональным качествам и характеру Юран вполне мог бы работать и в «Спартаке». А вы сами в будущем можете себя представить у руля красно-белых или есть какие-то сомнения?

– Был момент, когда Андрей Червиченко, будучи президентом «Спартака», поинтересовался у меня и у Андрея Чернышева, кто из нас смог бы возглавить команду.

И хотя соблазн был велик, я сразу же отказался. Понимал, что еще не готов работать на таком уровне.

И только сейчас, когда пришел опыт, научился держать удар и находить общий язык с игроками, то посчитал бы это за честь. А Олегу Ивановичу за доверие огромное спасибо.

– Но работа в «Спартаке» – это колоссальное давление. В чем Дмитрий Аленичев с Егором Титовым уже убедились. Вас это не настораживает?

– Тренерская профессия – всегда риск. Об этом знали и Дима с Егором. Это ведь они собирали и готовили к сезону «Спартак», который потом Каррера довел до чемпионства.

Но у руководства клуба было свое мнение. А с давлением я бы справился. Это меня не отпугивает, а, наоборот, заводит.

  • В феврале Юран возглавил «Химки» и спас команду от вылета из РПЛ.
  • Будучи футболистом, он выступал за «Спартак» в 1995 и 1999 годах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Юран Сергей
Комментарии (1)
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NewLife
1654498404
Кроме Спартака у синит-экпресса тем больше нет, только любимая народом команда дает возможность пиариться и собирать клики.
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