Петраков: «Украина сделала все, что могла. Не знаю, что сказать»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал поражение от Уэльса (0:1) в финальном матче отбора ЧМ-2022.

«Мои ребята сделали все, что смогли. Не знаю, что сказать. Нужно ли извиняться за то, что мы не забили, но мы делали все, что могли. Это спорт.

Напоследок хочу поблагодарить за все Уэльс, пожелать его сборной удачи на чемпионате мира», – сказал Петраков.