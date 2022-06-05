Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по части имени
Тест: угадай футболиста по части имени
2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

Петраков: «Украина сделала все, что могла. Не знаю, что сказать»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал поражение от Уэльса (0:1) в финальном матче отбора ЧМ-2022.

«Мои ребята сделали все, что смогли. Не знаю, что сказать. Нужно ли извиняться за то, что мы не забили, но мы делали все, что могли. Это спорт.

Напоследок хочу поблагодарить за все Уэльс, пожелать его сборной удачи на чемпионате мира», – сказал Петраков.

Новости по теме
Зинченко прокомментировал непопадание сборной Украины на чемпионат мира
Украина не вышла на чемпионат мира 4-й раз подряд
Украина превзошла Уэльс в пяти статистических показателях
Источник: сайт УЕФА

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

05.06.2022 22:22
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11