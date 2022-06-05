«У него немного завышена самооценка». Юран – о конфликте с Мирзовым

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о своем отношении к полузащитнику Резиуану Мирзову.

– Про ваши взаимоотношения с Резиуаном Мирзовым писали довольно много. У вас действительно возникали с ним конфликты? Как было на самом деле?

– Мои требования просты: коллектив – это единое целое. Если кто-то чем-то недоволен, то с этим футболистом нам не по пути. В каждой тренировке, каждом матче игрок должен выкладываться по максимуму. Все просто! Никто не должен филонить, все 11 человек должны биться за результат. Личное и профессиональное я в своей работе не смешиваю. Если игрок помощник мне и команде – вопросов к нему не возникает. К сожалению, с Мирзовым было немного по-другому.

– Он считал, что к нему ваши требования не относятся?

– Как вам сказать. Считаю, у него немного завышена самооценка. Хотя он довольно-таки талантливый игрок. Но какая-то тенденция в отношениях с тренерами у него прослеживается. Как правило, у нас одни и те же требования, которые должны выполняться. А он почему-то считает по-иному, с чем-то не соглашаясь в тренировках.

– А как проявлял себя в матчах?

– К сожалению, против команд, которые выше нас классом, где требовалось много работать без мяча, он нередко выпадал.