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«У него немного завышена самооценка». Юран – о конфликте с Мирзовым

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о своем отношении к полузащитнику Резиуану Мирзову.

– Про ваши взаимоотношения с Резиуаном Мирзовым писали довольно много. У вас действительно возникали с ним конфликты? Как было на самом деле?

– Мои требования просты: коллектив – это единое целое. Если кто-то чем-то недоволен, то с этим футболистом нам не по пути. В каждой тренировке, каждом матче игрок должен выкладываться по максимуму. Все просто! Никто не должен филонить, все 11 человек должны биться за результат. Личное и профессиональное я в своей работе не смешиваю. Если игрок помощник мне и команде – вопросов к нему не возникает. К сожалению, с Мирзовым было немного по-другому.

– Он считал, что к нему ваши требования не относятся?

– Как вам сказать. Считаю, у него немного завышена самооценка. Хотя он довольно-таки талантливый игрок. Но какая-то тенденция в отношениях с тренерами у него прослеживается. Как правило, у нас одни и те же требования, которые должны выполняться. А он почему-то считает по-иному, с чем-то не соглашаясь в тренировках.

– А как проявлял себя в матчах?

– К сожалению, против команд, которые выше нас классом, где требовалось много работать без мяча, он нередко выпадал.

  • Ранее сообщалось, что Мирзов не полетел на стыковой матч РПЛ со «СКА-Хабаровском» из-за конфликта с Юраном.
  • В июне клуб выкупил игрока у «Спартака».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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05.06.2022 20:27
Комментарии5
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    Рейтинг: +9199

    САДЫЧОК 1 час назад

    Другими словами...Звезднячок !

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    Рейтинг: +65149

    portero 3 часа назад

    Мирзов превзошёл многих в этом... посмотрим кому он будет нужен????

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    Рейтинг: +19191

    derrik2000 4 часа назад

    То, что Мирзов - игрочишка с самомнением до небес, видно всегда во время матча.
    Его совершенно не интересовал результат команды.
    Главное для него было самому пробить по воротам соперника.
    Сколько моментов он запорол и в Спартаке, и в Химках, поле активных действий ВСЕЙ команды у ворот соперника - МИЛЛИАРД!

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    Рейтинг: +576

    SinyaaPyll > derrik2000 4 часа назад

    Талант у него есть, но единоличник, да.

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    Рейтинг: +19191

    derrik2000 > SinyaaPyll 3 часа назад

    Ну, тогда НЕ ТАЛАНТ, а СПОСОБНОСТИ.
    Если брать нынешнее время, то ТАЛАНТ, например, у Месси, который и в пас прекрасно играет, и сам завершает, т. е. КОМАНДНЫЙ ИГРОК!

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