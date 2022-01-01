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Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

Агент: «У Оздоева есть предложения из Европы»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника Магомеда Оздоева, поговорил о будущем игрока. Сейчас он без клуба.

— Есть предложения из Европы?

— Да. Со многих мест есть. Сейчас я не могу сказать детали. Пока все на уровне обсуждения. Руководители клубов сами на него выходят. Все же понимают, что он – свободный агент. Есть много нюансов. У него семья, трое детей. Как будет восприятие в Европе? А может, лучше остаться дома, в Москве? Все-таки он живет там.

  • «Зенит» объявил об уходе хавбека.
  • Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.
  • Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии22
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    Рейтинг: +3403

    Axe111 1 час назад

    Ахахахахахп

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    Рейтинг: +4683

    neim 2 часа назад

    Для российских спортсменов, в Европе есть только жопа. Весь этот звон от их агентов, есть не что иное, как желание по выгоднее пристроить своего протеже и заработать на этом хоть что-нибудь.

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    Рейтинг: +224

    Феникс 28 > neim 1 час назад

    заработать на этом хоть что-нибудь.=========Ну тута ты не прав. Вот это -----"хоть что-нибудь" --- это среднемесячная зарплата среднего россиянина за 15-20 лет. А это "что-нибудь" агент получает за один --три месяца переговоров и подписания контракта. Вот оно чо neim, вот оно чо.

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    Рейтинг: +366

    lipatov32 2 часа назад

    Пора привыкать, что наши брёвна никому не нужны кроме раисии!

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    Рейтинг: +15681

    ilichkadr 2 часа назад

    В Торпедо надо идти и ничего не изобретать с Европой.

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    Рейтинг: +224

    Феникс 28 > ilichkadr 2 часа назад

    А чо так ? Если твой пукин разосрался с Европой, это не что все россияне должны так же...А то ведь прежде все пели что российским футболистам для развития надо в Европу ехать.

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    Рейтинг: +15681

    ilichkadr > Феникс 28 2 часа назад

    Бовдур, пятую колонну здесь представляешь?

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    Рейтинг: +224

    Феникс 28 > ilichkadr 2 часа назад

    То есть на слова ---"прежде все пели что российским футболистам для развития надо в Европу ехать." ---сказать нечего ? Только про пятую колонну пихать )))

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    Рейтинг: +15681

    ilichkadr > Феникс 28 2 часа назад

    Что ты за всех подписываешься? Кто конкретно пел? Может ты пел, а Феникс 28? Уж я точно никогда не пел, что "российским футболистам для развития надо в Европу ехать" и я в этом далеко не одинок.
    P.S. Кто конкретно в Европе что-то достиг, приведи примеры? Ну, и........Бобик издох?

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    Рейтинг: +224

    Феникс 28 > ilichkadr 1 час назад

    Кто конкретно пел?======Главный наставник российской сборной по футболу Валерий Карпин уверен, что футболисты из России должны выступать за европейские команды.
    По его мнению, это положительно повлияет и на форму спортсменов, и на финансовую составляющую.
    «Игрокам можно и нужно ехать в Европу
    Европу
    https://radiokp.ru/sport/igrokam-nuzhno-ekhat-v-evropu-karpin-rekomenduet-rossiyskim-futbolistam-pomenyat-kluby_nid462677_au42484au

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    Рейтинг: +7638

    R_a_i_n > Феникс 28 1 час назад

    С чего это Путин разосрался со всей Европой? Может это Европа разосралась с Россией??

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    Рейтинг: +203

    Fialet > Феникс 28 1 час назад

    Путин не с Европой разосрался, а с Америкой. У Европы нет своего мнения, они лишь поддакивают США.

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    Рейтинг: +7638

    R_a_i_n > Феникс 28 1 час назад

    С чего ты решил, что Путин на Украину нападал?? Европа тебе сказала?

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    Рейтинг: +224

    Феникс 28 > R_a_i_n 1 час назад

    Райн 24.02....Это что ? Не нападение ? Ты либо дебил, под путинской пропагандой .Либо подлец, поддерживающий войну, убийства людей.

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    Рейтинг: +7638

    R_a_i_n > Феникс 28 56 минут назад

    24.02 это не нападение, это Россия заканчивает АТО. Вот и все)))

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    Рейтинг: +224

    Феникс 28 > R_a_i_n 48 минут назад

    Ясно.Понятно.Ты дебил под воздействием путинской пропаганды...Своих мозгов нет....

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    Рейтинг: +7638

    R_a_i_n > Феникс 28 30 минут назад

    Как раз свои мозги есть.

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    Рейтинг: +15681

    ilichkadr > R_a_i_n 29 минут назад

    Однозначно Европа разосралась с Россией. Дрестомёт включила будьте нате. Америкосы в очередной раз Европу развели. Сами покупают нефть через третьи страны, а гейропе придётся ещё не раз соснуть у кого не попадя.

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    Рейтинг: +224

    Феникс 28 > R_a_i_n 23 минуты назад

    ))))) Отдыхай жертва путинской пропаганды...Сам поедешь, сына ( если есть) пошлешь "заканчивать" ? Груз 200 это твоё.

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    Рейтинг: +7638

    R_a_i_n > Феникс 28 17 минут назад

    Тебя отправим)

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    Рейтинг: +15681

    ilichkadr > Феникс 28 10 минут назад

    Ааа, вон оно что........Карпин оказывается "ВСЕ", который уверен, что футболисты из России должны выступать за европейские команды.
    P.S. Так думают недалёкие тренеришки, которые привыкли работать с готовым материалом. Сказал бы ты В. Маслову, В. Лобановскому, К. Бескову что-либо подобное. Не знаю, чем бы всё это закончилось.

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    Рейтинг: +9195

    САДЫЧОК 2 часа назад

    Очень слабый футболист !

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