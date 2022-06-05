Агент: «У Оздоева есть предложения из Европы»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника Магомеда Оздоева, поговорил о будущем игрока. Сейчас он без клуба.

— Есть предложения из Европы?

— Да. Со многих мест есть. Сейчас я не могу сказать детали. Пока все на уровне обсуждения. Руководители клубов сами на него выходят. Все же понимают, что он – свободный агент. Есть много нюансов. У него семья, трое детей. Как будет восприятие в Европе? А может, лучше остаться дома, в Москве? Все-таки он живет там.