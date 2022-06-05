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Агент: «У Оздоева есть предложения из Европы»

5 июня 2022, 16:16
16

Анзор Гаргаев, агент полузащитника Магомеда Оздоева, поговорил о будущем игрока. Сейчас он без клуба.

— Есть предложения из Европы?

— Да. Со многих мест есть. Сейчас я не могу сказать детали. Пока все на уровне обсуждения. Руководители клубов сами на него выходят. Все же понимают, что он – свободный агент. Есть много нюансов. У него семья, трое детей. Как будет восприятие в Европе? А может, лучше остаться дома, в Москве? Все-таки он живет там.

  • «Зенит» объявил об уходе хавбека.
  • Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года.
  • Он забил 8 голов и сделал 13 ассистов в 115 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Оздоев Магомед
Комментарии (16)
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САДЫЧОК
1654439861
Очень слабый футболист !
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ilichkadr
1654440124
В Торпедо надо идти и ничего не изобретать с Европой.
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lipatov32
1654442949
Пора привыкать, что наши брёвна никому не нужны кроме раисии!
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neim
1654443183
Для российских спортсменов, в Европе есть только жопа. Весь этот звон от их агентов, есть не что иное, как желание по выгоднее пристроить своего протеже и заработать на этом хоть что-нибудь.
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Axe111
1654446793
Ахахахахахп
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