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Игнашевич сказал, что «Балтика» хотела сыграть с «Динамо» по примеру «Реала» с «Ливерпулем»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич вспомнил матч 1/4 финала Кубка России против «Динамо» и сравнил игру с финалом Лиги чемпионов.

«Очень важно было лишить «Динамо» пространства. В финале Лиги чемпионов «Реал» не оставил «Ливерпулю» зон на своей половине поля, не дать показать атакующим игрокам их качества – нечто похожее хотели сделать мы.

Это единственная игра сезона, где мы играли в пять защитников. И стратегически рассчитывали силы так, что овертайма не будет. Не уверен, что у нас бы хватило сил действовать вторым номером ещe в овертайме», – сказал Игнашевич.

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Источник: официальный сайт «Балтики»

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