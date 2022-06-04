«Уфа»: «Газизов после вылета из РПЛ сказал, что это трагедия»

Глава пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный рассказал, что было внутри команды после вылета в ФНЛ.

«После вылета было собрание. Говорил только Шамиль Газизов. Сказал, что это однозначно трагедия, но не самая большая, которая может быть в жизни. Сказал, что примерно понимает, кто виноват, почему так случилось», – передал атмосферу Тыртышный.