«Им подойдет клуб пенсионеров». Григорян – о Жиркове и Мамаеве

Бывший главный тренер «Химок» Александр Григорян прокомментировал уход из команды Юрия Жиркова и Павла Мамаева.

«Им подойдет клуб, который собирает пенсионеров, клуб пенсионеров. В «Химках» они себя никак не проявили. Есть множество футболистов, которые играют на достойном уровне в зрелом возрасте, но они к ним никак не относятся. Одного желания недостаточно, нужно сохранить еще и кондиции.

Я их ценю как игроков, они профессионалы, многое сделали. Но если у тебя не хватает копоти и ты не можешь попасть в состав «Химок», чего себя мучить? Понимаю, что хочется заработать денег, но нашей стране сейчас не до этого. Хоть они и не виноваты в том, что их продолжают брать», – сказал Григорян.