«Химки» и «Нижний Новгород» получили лицензии на РПЛ без предоставления финансовых гарантий (Алексей Фомин)

РФС необоснованно предоставил лицензии на выступление в РПЛ в следующем сезоне двум клубам: «Нижнему Новгороду» и «Химкам».
Об этом пишет журналист «Известий» Алексей Фомин. По его сведениям, клубы получили лицензии без предоставления подтвержденного бюджета (финансовых гарантий), что противоречит правилам.
- «Химки» в переходных матчах победили «СКА-Хабаровск».
- «Нижний Новгород» избежал вылета в дебютном своем сезоне в РПЛ.
- Новый сезон РПЛ стартует в июле.
Источник: телеграм-канал Алексея Фомина