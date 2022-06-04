«Химки» и «Нижний Новгород» получили лицензии на РПЛ без предоставления финансовых гарантий (Алексей Фомин)

РФС необоснованно предоставил лицензии на выступление в РПЛ в следующем сезоне двум клубам: «Нижнему Новгороду» и «Химкам».

Об этом пишет журналист «Известий» Алексей Фомин. По его сведениям, клубы получили лицензии без предоставления подтвержденного бюджета (финансовых гарантий), что противоречит правилам.