Адвокат Бензема объяснил, почему француз отказался от апелляции по делу Вальбуэна

Адвокат нападающего «Реала» Карима Бензема рассказал, с чем связан отказ футболиста оспаривать приговор по делу о шантаже Матье Вальбуэна.

«Мой клиент устал от этой процедуры. Этот отказ подтверждает решение о признании вины. Это юридическая сторона.

Однако Бензема всегда будет заявлять о своей невиновности в данном преступлении, и он никогда не хотел участвовать в шантаже Вальбуэна», – заявил адвокат.

Бензема согласился с наказанием – 1 год тюрьмы условно и штраф в размере 75 тысяч евро.

Форвард «Реала» был соучастником шантажа Вальбуэна в 2015 году.

Экс-игрок «Динамо» должен был заплатить деньги, чтобы злоумышленники не выложили видеозапись интимного характера с его участием.

Бесплатная ставка 2000 рублей