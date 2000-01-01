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Адвокат Бензема объяснил, почему француз отказался от апелляции по делу Вальбуэна

Адвокат нападающего «Реала» Карима Бензема рассказал, с чем связан отказ футболиста оспаривать приговор по делу о шантаже Матье Вальбуэна.

«Мой клиент устал от этой процедуры. Этот отказ подтверждает решение о признании вины. Это юридическая сторона.

Однако Бензема всегда будет заявлять о своей невиновности в данном преступлении, и он никогда не хотел участвовать в шантаже Вальбуэна», – заявил адвокат.

  • Бензема согласился с наказанием – 1 год тюрьмы условно и штраф в размере 75 тысяч евро.
  • Форвард «Реала» был соучастником шантажа Вальбуэна в 2015 году.
  • Экс-игрок «Динамо» должен был заплатить деньги, чтобы злоумышленники не выложили видеозапись интимного характера с его участием.

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Источник: L’Equipe

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