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Бензема отказался от апелляции по делу о шантаже Вальбуэна. Он согласился на условный срок

Нападающий «Реала» Карим Бензема не будет оспаривать приговор по делу о шантаже Матье Вальбуэна.

Суд должен был рассмотреть апелляцию 34-летнего футболиста 30 июня или 1 июля, но француз решил отказаться от этого.

Бензема согласился с наказанием – один год тюрьмы условно и штраф в размере 75 тысяч евро.

  • Форвард «Реала» был соучастником шантажа Вальбуэна в 2015 году.
  • Экс-игрок «Динамо» должен был заплатить деньги, чтобы злоумышленники не выложили видеозапись интимного характера с его участием.
  • Из-за скандала Бензема с 2015 по 2021 год не вызвался в сборную Франции.

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Источник: L’Equipe

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