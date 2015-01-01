Бензема отказался от апелляции по делу о шантаже Вальбуэна. Он согласился на условный срок

Нападающий «Реала» Карим Бензема не будет оспаривать приговор по делу о шантаже Матье Вальбуэна.
Суд должен был рассмотреть апелляцию 34-летнего футболиста 30 июня или 1 июля, но француз решил отказаться от этого.
Бензема согласился с наказанием – один год тюрьмы условно и штраф в размере 75 тысяч евро.
- Форвард «Реала» был соучастником шантажа Вальбуэна в 2015 году.
- Экс-игрок «Динамо» должен был заплатить деньги, чтобы злоумышленники не выложили видеозапись интимного характера с его участием.
- Из-за скандала Бензема с 2015 по 2021 год не вызвался в сборную Франции.
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