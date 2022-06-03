Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Дикость». Ловчев – о выкупе «Спартаком» Мартинса

3 июня 2022, 23:08
18

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил выкуп клубом полузащитника Кристофера Мартинса у «Янг Бойз».

«Мне, как человеку родившемуся и выросшем, когда были Лев Яшин, Эдуард Стрельцов и пошли по списку, футболисты, которые играют за сборную Люксембурга, просто неинтересны. Я глубочайше уверен, что такие игроки априори не могут быть лучше наших. Иностранец же должен быть на две головы сильнее русского футболиста.

Вот сейчас я нахожусь в Ростове. Были одни, другие тренеры, но вернулся сюда Валерий Карпин, команда сразу начала выигрывать. Из «Краснодара» уехали все легионеры, начали играть русские ребята, смотреть на них приятно, на «Крылья» тоже приятно смотреть.

Когда мне впаривают, что у нас в России нет сильных футболистов, я не могу ни душой, ни телом это принять. Поэтому для меня это выхлопы до 2026 года из Люксембурга. Где футбол и где Люксембург вообще находятся? Для меня дикость», – сказал Ловчев.

  • 31 января «Спартак» арендовал хавбека сборной Люксембурга за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 6,4 миллиона.
  • С тех пор Мартинс провел за команду 14 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

Бесплатная ставка 2000 рублей

Еще по теме:
Тренер «Спартака» Карседо ответил, сыграет ли Барко с «Зенитом» 3
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков 15
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Спартак Янг Бойз Мартинс Кристофер Ловчев Евгений
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1654290938
Дикость еще впереди, а пока это только деградация российского футбола ((( Надеюсь только футбола ( но предпосылок для оптимизма нет )
Ответить
serhio80
1654291775
Ловчев, ты дикость)
Ответить
B.G.
1654292234
А ведь старый прав на 100%
Ответить
PAREVG.
1654293492
Прав на все 100%
Ответить
Romio-xxx
1654307576
Мартинс вполне нормальный игрок!!
Ответить
_Marqella_
1654313572
Спартак=Люксембург....
Ответить
(Меня за банили)
1654315688
Ну кто виноват, что у нас футбол в регрессе, а в том же Люксембурге он растет? Пусть Ловчев назовет опорника с России, которого нужно было купить в место Мартинса!
Ответить
m40
1654319136
У Ловчева мышление юношеского максимализма, слишком категоричен. Дикостью было бы если этот игрок даже не вызывался бы с сборную Люксембурга.
Ответить
ilichkadr
1654322482
Женя, похоже, что ты до сих пор не понял, что современный футбол это прежде всего деньги туда, деньги сюда и при этом чувствуешь разницу.
Ответить
житель СПб
1654323034
Да прав он! Если покопаться - есть игроки. В нижних лигах. Но они не интересны именно по финансовым аспектам - нет навару...
Ответить
Главные новости
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
2
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
4
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
16
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
2
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
6
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
2
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
17
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
14
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
Все новости
Все новости
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
5
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
2
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
17
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
3
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
14
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
10
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
10
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
2
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
9
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
7
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
2
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
9
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+