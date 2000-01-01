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«Дикость». Ловчев – о выкупе «Спартаком» Мартинса

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил выкуп клубом полузащитника Кристофера Мартинса у «Янг Бойз».

«Мне, как человеку родившемуся и выросшем, когда были Лев Яшин, Эдуард Стрельцов и пошли по списку, футболисты, которые играют за сборную Люксембурга, просто неинтересны. Я глубочайше уверен, что такие игроки априори не могут быть лучше наших. Иностранец же должен быть на две головы сильнее русского футболиста.

Вот сейчас я нахожусь в Ростове. Были одни, другие тренеры, но вернулся сюда Валерий Карпин, команда сразу начала выигрывать. Из «Краснодара» уехали все легионеры, начали играть русские ребята, смотреть на них приятно, на «Крылья» тоже приятно смотреть.

Когда мне впаривают, что у нас в России нет сильных футболистов, я не могу ни душой, ни телом это принять. Поэтому для меня это выхлопы до 2026 года из Люксембурга. Где футбол и где Люксембург вообще находятся? Для меня дикость», – сказал Ловчев.

  • 31 января «Спартак» арендовал хавбека сборной Люксембурга за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 6,4 миллиона.
  • С тех пор Мартинс провел за команду 14 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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