«Спартак» объявил о выкупе Мартинса у «Янг Бойз»

Полузащитник Кристофер Мартинс Перейра стал полноценным игроком «Спартака».

Московский клуб выкупил опорника у «Янг Бойз» и заключил с ним контракт до июня 2026 года.

31 января «Спартак» арендовал хавбека сборной Люксембурга за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 6,4 миллиона.

С тех пор Мартинс провел за команду 14 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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