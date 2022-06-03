«Спартак» объявил о выкупе Мартинса у «Янг Бойз»

Ну, по большому счету лучше то вариантов всё равно нет, а средняя зона у нас проблемная - сойдет и Мартинс !
Полузащитник Кристофер Мартинс Перейра стал полноценным игроком «Спартака».
Московский клуб выкупил опорника у «Янг Бойз» и заключил с ним контракт до июня 2026 года.
- 31 января «Спартак» арендовал хавбека сборной Люксембурга за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 6,4 миллиона.
- С тех пор Мартинс провел за команду 14 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
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