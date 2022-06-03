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«Спартак» объявил о выкупе Мартинса у «Янг Бойз»

Полузащитник Кристофер Мартинс Перейра стал полноценным игроком «Спартака».

Московский клуб выкупил опорника у «Янг Бойз» и заключил с ним контракт до июня 2026 года.

  • 31 января «Спартак» арендовал хавбека сборной Люксембурга за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 6,4 миллиона.
  • С тех пор Мартинс провел за команду 14 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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Источник: сайт «Спартака»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +31784

    VVM1964 5 минут назад

    Ну, по большому счету лучше то вариантов всё равно нет, а средняя зона у нас проблемная - сойдет и Мартинс !

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    Рейтинг: +2683

    acor94 1 час назад

    Кстати хороший бизнес. Продавай глупым русским игрока, тот разрывает контракт и возвращается бесплатно.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +2683

    acor94 1 час назад

    Ох будет прикол, если решит разорвать контракт в одностороннем порядке, с подачки уефа))

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    Рейтинг: +14176

    NewLife 1 час назад

    В основном он мне нравится, но временами пассивен или медлителен.

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