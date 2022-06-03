«Команда играет смешнее, чем мы шутим». Комик Мусагалиев – о «Спартаке»

Актер, комик Азамат Мусагалиев, болеющий за «Спартак», призвал команду играть менее смешно.

«Самая смешная шутка про «Спартак»? Команда играет смешнее, чем наши шутки.

Поэтому, ребята, в следующем году играйте, а я постараюсь шутить. Давайте каждый будет заниматься своим делом», – сказал Мусагалиев.

«Спартак» на прошлой неделе впервые за 19 лет взял Кубок России.

В РПЛ москвичи финишировали 10-ми.

В этом году «Спартаку» исполнилось 100 лет.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно