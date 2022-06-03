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  • «Команда играет смешнее, чем мы шутим». Комик Мусагалиев – о «Спартаке»

«Команда играет смешнее, чем мы шутим». Комик Мусагалиев – о «Спартаке»

3 июня 2022, 20:43
11

Актер, комик Азамат Мусагалиев, болеющий за «Спартак», призвал команду играть менее смешно.

«Самая смешная шутка про «Спартак»? Команда играет смешнее, чем наши шутки.

Поэтому, ребята, в следующем году играйте, а я постараюсь шутить. Давайте каждый будет заниматься своим делом», – сказал Мусагалиев.

  • «Спартак» на прошлой неделе впервые за 19 лет взял Кубок России.
  • В РПЛ москвичи финишировали 10-ми.
  • В этом году «Спартаку» исполнилось 100 лет.

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Источник: ютуб-канал РФС
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
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NewLife
1654281816
Любую ерунду, но чтобы было про Спартак. Не про блеклых же писать ? С ними не кликов, не внимания, а вот про Спартак все прочтут.
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Plyash
1654291799
Слышишь,юродивый,а где смеяться после твоих идиотских "шуток"?
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SpartakMoskwa
1654318863
Чур бан узкоглазый
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zigbert
1654326231
Что можно ожидать от комика.
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morgan59
1654327866
Десятое место в ЧР, пожалуй самая смешная шутка от Спартака. На втором месте шутка от Спартака - это поражение Краснодару во втором круге. На третьем месте болельщики Спартака, не имеющие никакого чувства юмора. Ребята , будьте проще. Вашей команде реально пожелали вполне доброе пожелание. В его словах ни злобы ни сарказма:"Вы играйте, а я буду шутить"
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вальтер79
1654334915
писец у спартака звезды болелы один круче другого и главное все знатоки футбола професиональные)))))))
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