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Президент «Урала» Иванов – о Жиркове и Мамаеве: «Знаю то, чего вы не знаете»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном подписании Юрия Жиркова и Павла Мамаева.

«Если где-то что-то появится по ним, я обязательно сообщу. Сейчас не буду говорить. Я же внимательно все отслеживаю, знаю, кто откуда ушел, кто куда перешел.

Даже знаю то, что вы не знаете. Не скажу, хотим мы взять кого-то из них или нет», – заявил Иванов.

  • Оба футболиста покинули «Химки».
  • Подмосковный клуб решил не продлевать с ними контракты.
  • После зимнего перехода 38-летний Жирков провел 3 матча, 33-летний Мамаев – 1.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Р-Спорт»

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