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Губерниев: «Жиркову пора становиться тренером, а Мамаеву рано заканчивать карьеру»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Юрия Жиркова и Павла Мамаева из «Химок».

«Не знаю, как насчет Мамаева, но Жиркову с таким колоссальным опытом пора переходить на тренерскую работу.

Мамаеву даже не знаю, что посоветовать. «Знамя» Ногинск хорошая команда, в «Металлист» Королев мы его не возьмем по моральным соображениям. Он в любом случае продолжит играть, пусть играет.

Думаю, Мамаеву рано заканчивать карьеру, он моложе. А из Жиркова, мне кажется, получился бы хороший тренер. У него феноменальная карьера, как футболист он хороший. Посмотрим, я обоим желаю удачи», — сказал Губерниев.

  • Оба футболиста присоединились к «Химкам» зимой.
  • После перехода 38-летний Жирков провел 3 матча, 33-летний Мамаев – 1.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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