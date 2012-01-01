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Силкин: «Карпин не для того в «Ростов» возвращался, чтобы перебегать в «Динамо»

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о возможном назначении Валерия Карпина главным тренером «Динамо».

«Чтобы точно знать, надо спрашивать у руководства, кого они хотят. Мы можем только гадать, сможет ли он заменить Шварца или нет.

Имеет опыт работы с игроками «Динамо» в сборной? Был короткий отрезок, чтобы показать. Он остался практически без работы, поэтому вернулся в «Ростов». И он не для того в «Ростов» возвращался, чтобы перебегать в «Динамо».

Но мы не знаем, о чeм ведутся разговоры. Покажет только время», — сказал Силкин.

  • Карпин выругался матом, комментируя новость о возможном назначении с «Динамо».
  • «Динамо» ищет замену Сандро Шварцу, который ушел в «Герту».
  • Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7407

    mihail200606 1 час назад

    Вернулся он вынужденно,во первых...и во вторых,в то время место тренера было занято в Динамо...

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