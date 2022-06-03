Силкин: «Карпин не для того в «Ростов» возвращался, чтобы перебегать в «Динамо»

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о возможном назначении Валерия Карпина главным тренером «Динамо».

«Чтобы точно знать, надо спрашивать у руководства, кого они хотят. Мы можем только гадать, сможет ли он заменить Шварца или нет.

Имеет опыт работы с игроками «Динамо» в сборной? Был короткий отрезок, чтобы показать. Он остался практически без работы, поэтому вернулся в «Ростов». И он не для того в «Ростов» возвращался, чтобы перебегать в «Динамо».

Но мы не знаем, о чeм ведутся разговоры. Покажет только время», — сказал Силкин.

Карпин выругался матом, комментируя новость о возможном назначении с «Динамо».

«Динамо» ищет замену Сандро Шварцу, который ушел в «Герту».

Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

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