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В «Динамо» не будет Карпина и Рыскина. На пост тренера есть несколько кандидатов

«Динамо» не рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и спортивного директора клуба Алексея Рыскина, сообщает «СЭ».

Желько Бувач останется спортивным директором клуба, а на пост главного тренера есть несколько кандидатов. Ясность по новому тренеру может наступить на следующей неделе.

Ранее Карпин выругался матом, комментируя новость о возможном назначении с «Динамо».

  • «Динамо» ищет замену Сандро Шварцу, который ушел в «Герту».
  • Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +24767

    vladimir-7 57 минут назад

    Вот и хорошо, этой болонке нечего в Динамо делать, его место, возможно, только
    в спартаке для окончательного развала команды.

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