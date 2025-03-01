Песьяков оценил перспективы Карпина в топ-клубе

Бывший вратарь «Ростова» и «Спартака» Сергей Песьяков оценил тренерские перспективы Валерия Карпина.

Карпин покинул «Ростов» на этой неделе.

В команде он был с 2017 года (с паузой на 2021-2022 годы).

У Карпина 0 трофеев в тренерской карьере.

– Удивлeн тем, когда случилась отставка Карпина – меньше чем за неделю до возобновления чемпионата. С кем из ростовских ребят ни говорил, для всех эта новость стала неожиданностью и удивлением. Все верили, что сезон-то точно доиграют с Карпиным.

С другой стороны, Джонни [Альба] будет продолжать всe то, что наигрывалось, тренировалось на предсезонке. В этом плане больших проблем быть не должно.

– А у Карпина будет ещe в жизни топ-клуб?

– У меня в этом нет никаких сомнений. Зная много лет Валерия Георгиевича и методы его работы, я думаю, что у него всe в топ-клубе получится. Подбор игроков будет сильнее – и результат, соответственно, выше.

По крайней мере, мне хочется в это верить.