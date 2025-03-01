Песьяков назвал вещи, которые «задолбали» Карпина в «Ростове»

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал уход из клуба главного тренера Валерия Карпина.

«Не знаю, прямо задолбался ли, но точно очень устал. Всe-таки я давно его знаю и знаю его чемпионские амбиции. Конечно, надоедает из года в год строить новую команду. У меня на базе в Ростове лежали клубные постеры разных лет. И мы с ребятами – Даней Глебовым, Колей Комличенко – сравнивали: из состава 2021 года в 2023-м осталось три человека.

А как может амбициозный тренер бороться если не за медали, то хотя бы за пятeрку, если у него каждые два сезона новая команда? В последние пару лет ситуация немного стабилизировалась, а до этого текучка была огромная. Вот от этого он точно заколебался. Карпин и нам много раз говорил – надеюсь, он меня простит, это вроде ни для кого не секрет, – что он хотел бы двигаться вперeд.

Вот он поставил команде выход от ворот, взаимодействия в обороне – логично насесть на игру с мячом на чужой половине поля. А он не может к этому перейти, потому что у него – раз – и десять новых футболистов, в четырeх-пяти позициях стартовый состав поменялся. И опять всe заново, снова откатываться назад. Мне кажется, от этого Георгич задолбался ничуть не меньше, чем от дорог», – сказал Песьяков.