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  • Песьяков назвал вещи, которые «задолбали» Карпина в «Ростове»

Песьяков назвал вещи, которые «задолбали» Карпина в «Ростове»

1 марта, 13:06
10

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал уход из клуба главного тренера Валерия Карпина.

«Не знаю, прямо задолбался ли, но точно очень устал. Всe-таки я давно его знаю и знаю его чемпионские амбиции. Конечно, надоедает из года в год строить новую команду. У меня на базе в Ростове лежали клубные постеры разных лет. И мы с ребятами – Даней Глебовым, Колей Комличенко – сравнивали: из состава 2021 года в 2023-м осталось три человека.

А как может амбициозный тренер бороться если не за медали, то хотя бы за пятeрку, если у него каждые два сезона новая команда? В последние пару лет ситуация немного стабилизировалась, а до этого текучка была огромная. Вот от этого он точно заколебался. Карпин и нам много раз говорил – надеюсь, он меня простит, это вроде ни для кого не секрет, – что он хотел бы двигаться вперeд.

Вот он поставил команде выход от ворот, взаимодействия в обороне – логично насесть на игру с мячом на чужой половине поля. А он не может к этому перейти, потому что у него – раз – и десять новых футболистов, в четырeх-пяти позициях стартовый состав поменялся. И опять всe заново, снова откатываться назад. Мне кажется, от этого Георгич задолбался ничуть не меньше, чем от дорог», – сказал Песьяков.

  • Об уходе Карпина с поста главного тренера «Ростова» стало известно 25 февраля. Свое решение специалист объяснил желанием сосредоточиться на работе в сборной России.
  • Новым главным тренером «Ростова» стал испанец Джонатан Альба.
  • Карпин возглавлял «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он тренировал команду с декабря 2017-го по август 2021 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ростов Песьяков Сергей Карпин Валерий
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Комментарии (10)
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neim
1740827948
Ой, в Зените вон каждый год новая "команда" и ничего, не жужжат и выигрывают ))).
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Аналитик77
1740839934
Карпин строил команду, коллектив мужиков, готовил к сезону, а руководство решило в обход тренера продать Глебова, одного из лучших игроков и капитана. Сделали это на флажке, когда уже замену искать невозможно. Валерий в свойственной ему манере, не стал держаться за место и все сказал, что думает и ушел.
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Гражданин России
1740891089
Один только Писькин не задолбался пропускать левые мячи на 90 минуте решающих матчей
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Xesus
1740916088
Чао амигос
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