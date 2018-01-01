Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой
2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
3 Тест: угадай футболиста по прическе
Тест: угадай футболиста по прическе

Россия получит компенсацию за перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга в Париж

Бывший генеральный директор оргкомитета по проведению ЧМ-2018 и Евро-2020 в России Алексей Сорокин подтвердил, что УЕФА компенсирует затраты на подготовку Санкт-Петербурга к финалу Лиги чемпионов.

– На какой стадии процесс получения финансовой компенсации за финал ЛЧ, которого лишили Санкт-Петербург?

– Процесс на завершающей стадии, мы практически все согласовали.

  • В конце февраля финал ЛЧ перенесли в Париж.
  • Матч на «Стад де Франс» был задержан более чем на полчаса из-за организационных проблем.
  • В решающей игре «Реал» победил «Ливерпуль» (1:0).

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Мбаппе поздравил Бензема с победой в Лиге чемпионов
«Ливерпуль» предложил болельщикам психологическую помощь после финала ЛЧ 2
«Позор, недостойный Франции». Макрон в ярости отчитал главу МВД за беспорядки на финале ЛЧ 5
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:33
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +728

    БеZуМныЙ 2 часа назад

    Лягушатники опозорились и обделались. Проведение их финала показало как нельзя его проводить. Гыгыгы

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11511

    BRO_football 2 часа назад

    Принимаем компенсацию только в рублях!

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11