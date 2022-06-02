Россия получит компенсацию за перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга в Париж

Бывший генеральный директор оргкомитета по проведению ЧМ-2018 и Евро-2020 в России Алексей Сорокин подтвердил, что УЕФА компенсирует затраты на подготовку Санкт-Петербурга к финалу Лиги чемпионов.

– На какой стадии процесс получения финансовой компенсации за финал ЛЧ, которого лишили Санкт-Петербург?

– Процесс на завершающей стадии, мы практически все согласовали.

В конце февраля финал ЛЧ перенесли в Париж.

Матч на «Стад де Франс» был задержан более чем на полчаса из-за организационных проблем.

В решающей игре «Реал» победил «Ливерпуль» (1:0).

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