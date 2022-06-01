Агент Кучаева: «Костя вернулся в ЦСКА, не чтобы сидеть на лавке. Он востребованный игрок»

Александр Клюев, агент полузащитника Константина Кучаева, прокомментировал возвращение футболиста из «Рубина» в ЦСКА.

«Костя вернулся в ЦСКА. Настроен тренироваться, но мы ждeм позицию клуба. Всe зависит от этого. Кучаев вернулся, не чтобы сидеть на лавке.

В «Рубине» он играл, попал в сборную, поэтому всe будет зависеть от позиции руководства. Варианты по нему есть, он достаточно востребованный игрок», — сказал Клюев.

«Рубин» зимой арендовал хавбека у ЦСКА за 70 тысяч евро.

Казанский клуб мог активировать сумму выкупа – 5 миллионов евро.

В составе казанской команды Кучаев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 10 матчах.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?