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Агент Кучаева: «Костя вернулся в ЦСКА, не чтобы сидеть на лавке. Он востребованный игрок»

Александр Клюев, агент полузащитника Константина Кучаева, прокомментировал возвращение футболиста из «Рубина» в ЦСКА.

«Костя вернулся в ЦСКА. Настроен тренироваться, но мы ждeм позицию клуба. Всe зависит от этого. Кучаев вернулся, не чтобы сидеть на лавке.

В «Рубине» он играл, попал в сборную, поэтому всe будет зависеть от позиции руководства. Варианты по нему есть, он достаточно востребованный игрок», — сказал Клюев.

  • «Рубин» зимой арендовал хавбека у ЦСКА за 70 тысяч евро.
  • Казанский клуб мог активировать сумму выкупа – 5 миллионов евро.
  • В составе казанской команды Кучаев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 10 матчах.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 14:33
Комментарии1
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    Рейтинг: +13658

    Skull_Boy 58 минут назад

    Раз такой востребованный, что в ЦСКА на лавке сидит

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