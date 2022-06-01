Агент Языджи прокомментировал возможный переход в «Зенит»

Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Зенит». Ранее сообщалось, что петербургскому клубу предложили купить турка.

«Возможный переход Языджи в «Зенит»? К нам никаких предложений не поступало.

И я не знаю, есть ли другие переговоры, которые происходят без нас», – сказал агент.

Права на Языджи принадлежат «Лиллю».

У ЦСКА есть право выкупа игрока за 12 миллионов евро. Клуб пытается сбить цену.

Языджи забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх за ЦСКА.

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