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Агент Языджи прокомментировал возможный переход в «Зенит»

Адем Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Зенит». Ранее сообщалось, что петербургскому клубу предложили купить турка.

«Возможный переход Языджи в «Зенит»? К нам никаких предложений не поступало.

И я не знаю, есть ли другие переговоры, которые происходят без нас», – сказал агент.

  • Права на Языджи принадлежат «Лиллю».
  • У ЦСКА есть право выкупа игрока за 12 миллионов евро. Клуб пытается сбить цену.
  • Языджи забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх за ЦСКА.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +15566

    ilichkadr 8 минут назад

    «Спам-Экспресс» в очередной раз отжигает.

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    Рейтинг: +10239

    Alekxei Z. 55 минут назад

    Да он не о чём.
    Агент рад хоть куда его сбагрить.

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