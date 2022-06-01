«Бавария» предложила Мане 20 миллионов в год. Игрок надеется получить в Мюнхене недостающее признание (Bild)

«Бавария» пытается купить игрока «Ливерпуля» Садио Мане. Ему предложен личный контракт с 20 миллионами евро зарплаты в год.
Сенегалец заинтересован в трансфере. Он рассчитывает получить в Мюнхене признание, которого ему не хватает в «Ливерпуле», пишет Bayern & Germany со ссылкой на немецкое издание Bild.
- В прошедшем сезоне Мане провел 51 матч, забил 23 гола и сделал 5 ассистов.
- Его соглашение с «Ливерпулем» действует до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 80 миллионов евро.
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Источник: твиттер Bayern & Germany