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«Бавария» предложила Мане 20 миллионов в год. Игрок надеется получить в Мюнхене недостающее признание (Bild)

«Бавария» пытается купить игрока «Ливерпуля» Садио Мане. Ему предложен личный контракт с 20 миллионами евро зарплаты в год.

Сенегалец заинтересован в трансфере. Он рассчитывает получить в Мюнхене признание, которого ему не хватает в «Ливерпуле», пишет Bayern & Germany со ссылкой на немецкое издание Bild.

  • В прошедшем сезоне Мане провел 51 матч, забил 23 гола и сделал 5 ассистов.
  • Его соглашение с «Ливерпулем» действует до 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 80 миллионов евро.

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Источник: твиттер Bayern & Germany

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