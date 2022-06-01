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  • «Это было красиво». «Уфа» попрощалась с РПЛ роликом под песню ДДТ «Это все»

«Это было красиво». «Уфа» попрощалась с РПЛ роликом под песню ДДТ «Это все»

1 июня 2022, 10:33
1

Пресс-служба «Уфы» подготовила прощальный ролик с РПЛ. В нем отражены значимые моменты восьмилетнего выступления в высшем дивизионе.

Саундтрек – песня «Это все» ДДТ.

«Уфа» играла в РПЛ с 2014 года. Клуб вылетел из высшего чемпионата, уступив в стыках «Оренбургу». В 2018 году уфимская команда играла в еврокубках.

  • Ранее сообщалось, что «Уфе» грозит потеря профессионального статуса.
  • Все легионеры уйдут из команды.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал «Уфы»
Россия. Премьер-лига Уфа
Комментарии (1)
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САДЫЧОК
1654072556
Уфа летит и мимо пердива ! Вот , что значит зависеть , от бюджета , да и когда управленцы кровососы , типа Газизова .Эта участь ждёт и Урал с лже Ивановым кровососом бюджета.
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