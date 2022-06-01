«Это было красиво». «Уфа» попрощалась с РПЛ роликом под песню ДДТ «Это все»

Пресс-служба «Уфы» подготовила прощальный ролик с РПЛ. В нем отражены значимые моменты восьмилетнего выступления в высшем дивизионе.

Саундтрек – песня «Это все» ДДТ.

«Уфа» играла в РПЛ с 2014 года. Клуб вылетел из высшего чемпионата, уступив в стыках «Оренбургу». В 2018 году уфимская команда играла в еврокубках.

Ранее сообщалось, что «Уфе» грозит потеря профессионального статуса.

Все легионеры уйдут из команды.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?