«Тоттенхэм» объявил о подписании Перишича

Полузащитник «Интера» Иван Перишич официально перешел в «Тоттенхэм».
Лондонский клуб заключил с новичком контракт до 30 июня 2024 года.
33-летний хорват сменил команду на правах свободного агента.
- Перишич выступал за «Интер» с 2015 года.
- В его активе 254 матча, 55 голов и 49 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
- Тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте знаком с балканцем по совестной работе в «Интере».
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Источник: сайт «Тоттенхэма»