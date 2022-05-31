Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Тоттенхэм» объявил о подписании Перишича

31 мая 2022, 17:49
3

Полузащитник «Интера» Иван Перишич официально перешел в «Тоттенхэм».

Лондонский клуб заключил с новичком контракт до 30 июня 2024 года.

33-летний хорват сменил команду на правах свободного агента.

  • Перишич выступал за «Интер» с 2015 года.
  • В его активе 254 матча, 55 голов и 49 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
  • Тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте знаком с балканцем по совестной работе в «Интере».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Еще по теме:
«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
«Тоттенхэм» объявил о покупке игрока «Манчестер Сити» за 85 миллионов
АПЛ. Потративший 267 миллионов на трансферы «Тоттенхэм» стартовал с разгромного поражения 1
Источник: сайт «Тоттенхэма»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Перишич Иван
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lipatoff
1654008616
Конте тянет своих
Ответить
Aldo.CSKA
1654014395
Хороший трансфер!
Ответить
adekvat0726
1654024128
33 года, ну не знаю. В интере и помоложе ребята есть.
Ответить
Главные новости
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
3
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
6
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
13
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
7
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
8
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
9
Все новости
Все новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Грилиш вновь покинул «Манчестер Сити»
00:39
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
6
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
Вчера, 20:54
1
Фото«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
Вчера, 19:10
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
Вчера, 19:01
Фото«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
Вчера, 19:00
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
Вчера, 18:51
Фото«Арсенал» продал хавбека в клуб Бундеслиги за 10 миллионов
Вчера, 16:38
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
Вчера, 15:54
2
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
Вчера, 15:26
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
Вчера, 14:10
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
Вчера, 14:00
«Манчестер Сити» купит у «Челси» хавбека сборной Аргентины, которого оценивают в 100 млн
Вчера, 12:26
Фото«Челси» продал нападающего в клуб Бундеслиги за 16 миллионов
Вчера, 11:57
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
Вчера, 11:29
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 08:59
Фабрицио Романо раскрыл следующий клуб Мудрика
Вчера, 01:22
4
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
Вчера, 01:00
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
31 августа
Артета повторил редкое достижение в АПЛ
31 августа
«Манчестер Сити» заплатит 76 миллионов за участника ЧМ-2026
31 августа
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
31 августа
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
31 августа
3
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
31 августа
1
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
31 августа
Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне
30 августа
Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами
30 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+