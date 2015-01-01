Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: сколько лет футболисту?
Тест: сколько лет футболисту?
2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке
3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

«Тоттенхэм» объявил о подписании Перишича

Полузащитник «Интера» Иван Перишич официально перешел в «Тоттенхэм».

Лондонский клуб заключил с новичком контракт до 30 июня 2024 года.

33-летний хорват сменил команду на правах свободного агента.

  • Перишич выступал за «Интер» с 2015 года.
  • В его активе 254 матча, 55 голов и 49 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
  • Тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте знаком с балканцем по совестной работе в «Интере».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Перишич стал игроком «Тоттенхэма» (Фабрицио Романо) 3
«Тоттенхэм» будет платить Перишичу 6 миллионов в год (Николо Скира)
33-летний Перишич на следующей неделе подпишет контракт с «Тоттенхэмом» (Фабрицио Романо)
Источник: сайт «Тоттенхэма»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:49
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +524

    Lipatoff 1 час назад

    Конте тянет своих

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11