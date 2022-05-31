«Тоттенхэм» объявил о подписании Перишича

Полузащитник «Интера» Иван Перишич официально перешел в «Тоттенхэм».

Лондонский клуб заключил с новичком контракт до 30 июня 2024 года.

33-летний хорват сменил команду на правах свободного агента.

Перишич выступал за «Интер» с 2015 года.

В его активе 254 матча, 55 голов и 49 ассистов.

Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.

Тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте знаком с балканцем по совестной работе в «Интере».

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