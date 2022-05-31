Трансферные планы «Реала» на лето – Рюдигер, Чуамени, левый защитник, форвард и, возможно, вратарь

«Реал» собирается усилить состав во время летнего трансферного окна.

В ближайшее время клуб объявит о переходе центрального защитника «Челси» Антонио Рюдигера, а также постарается побыстрее закрыть сделку по опорному хавбеку «Монако» Орельену Чуамени.

Кроме того, в планах «Реала» подписать нового игрока на левый фланг обороны вместо Марсело. Приоритетный кандидат – воспитанник мадридцев Фран Гарсия, принадлежащий «Райо Вальекано».

Будут искать и нового нападающего в связи с вероятным уходом Луки Йовича и Мариано Диаса. Конкретных вариантов среди форвардов пока нет.

Также не исключено появление в «Реале» нового вратаря, если Андрей Лунин покинет команду, чтобы получать больше игровой практики. Обсуждаются кандидатуры Давида Оспины из «Наполи» и Габриэля Слонины из «Чикаго Файр».

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