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Фати: «Моя цель – остаться в «Барсе». Надеюсь провести здесь всю карьеру»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати заявил, что хочет провести всю карьеру в каталонском клубе.

«С самого начала я сказал своему агенту и моему отцу, какова моя цель — остаться в клубе. Для себя я чeтко решил, что это так, и надеюсь, что смогу провести здесь всю карьеру. Для меня большая честь играть под номером 10.

Сейчас сложные для меня времена, потому что я постоянно травмируюсь, а это самое плохое для игрока. Но бывают ситуации и похуже: больной родитель или серьeзные проблемы со здоровьем. Главное – терпение», — цитирует Фати Canal+.

  • Фати пропустил из-за травмы большую часть сезона.
  • Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2027 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 11:32
Комментарии2
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    Рейтинг: +12672

    playsh 53 минуты назад

    Ансу,цель недостижима,если она не поставлена.У тебя с этим всё в порядке,значит ты на верном пути.Будем ждать твоих успехов и большой успешной карьеры на радость всем нам.Удачи тебе,пусть травмы в дальнейшем обходят тебя стороной.

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    Рейтинг: +64995

    portero 1 час назад

    Здоровья главное и без травм, остальное всё будет отлично...

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