Фати: «Моя цель – остаться в «Барсе». Надеюсь провести здесь всю карьеру»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати заявил, что хочет провести всю карьеру в каталонском клубе.

«С самого начала я сказал своему агенту и моему отцу, какова моя цель — остаться в клубе. Для себя я чeтко решил, что это так, и надеюсь, что смогу провести здесь всю карьеру. Для меня большая честь играть под номером 10.

Сейчас сложные для меня времена, потому что я постоянно травмируюсь, а это самое плохое для игрока. Но бывают ситуации и похуже: больной родитель или серьeзные проблемы со здоровьем. Главное – терпение», — цитирует Фати Canal+.

Фати пропустил из-за травмы большую часть сезона.

Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2027 года.

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