Месси – о свисте фанатов «ПСЖ»: «В «Барселоне» со мной такого никогда не было»

У них свой кумир: "Мопед" , а ты престижная фигурка в коллекции шейхов!!!
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о свисте фанатов французского клуба в свой адрес.
«Это ново для меня. Это другая ситуация. В «Барселоне» со мной такого никогда не было, даже наоборот.
Я понимаю чувства болельщиков, их злость на игроков и команду. Это не первый раз, когда с «ПСЖ» случается такая ситуация. Мы вылетели из Лиги чемпионов, злость фанатов понятна.
Больше всего свистели в мой адрес и Неймару», – сказал Месси.
- В сезоне-2021/22 Месси забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах.
- «ПСЖ» выиграл только Лигу 1.
- Парижане уступили в 1/8 финала ЛЧ «Реалу».
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