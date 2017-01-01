Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

Месси – о свисте фанатов «ПСЖ»: «В «Барселоне» со мной такого никогда не было»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о свисте фанатов французского клуба в свой адрес.

«Это ново для меня. Это другая ситуация. В «Барселоне» со мной такого никогда не было, даже наоборот.

Я понимаю чувства болельщиков, их злость на игроков и команду. Это не первый раз, когда с «ПСЖ» случается такая ситуация. Мы вылетели из Лиги чемпионов, злость фанатов понятна.

Больше всего свистели в мой адрес и Неймару», – сказал Месси.

  • В сезоне-2021/22 Месси забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах.
  • «ПСЖ» выиграл только Лигу 1.
  • Парижане уступили в 1/8 финала ЛЧ «Реалу».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Месси: «Коронавирус серьезно ударил по мне. Были осложнения, пострадали легкие» 2
Месси: «Левандовски не был лучшим футболистом мира в 2021 году. Мне не интересно, что он говорил» 10
Месси: «Реал» не был лучшей командой в этом сезоне Лиги чемпионов» 15
Источник: TyC Sports

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:31
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +64991

    portero 1 час назад

    У них свой кумир: "Мопед" , а ты престижная фигурка в коллекции шейхов!!!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15548

    ilichkadr 1 час назад

    Лионель, привыкай и будь готов к худшему.

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13783

    Fusballer 1 час назад

    Тепличные условия закончились.

    5
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11