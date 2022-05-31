Месси – о свисте фанатов «ПСЖ»: «В «Барселоне» со мной такого никогда не было»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о свисте фанатов французского клуба в свой адрес.

«Это ново для меня. Это другая ситуация. В «Барселоне» со мной такого никогда не было, даже наоборот.

Я понимаю чувства болельщиков, их злость на игроков и команду. Это не первый раз, когда с «ПСЖ» случается такая ситуация. Мы вылетели из Лиги чемпионов, злость фанатов понятна.

Больше всего свистели в мой адрес и Неймару», – сказал Месси.

В сезоне-2021/22 Месси забил 11 голов и сделал 14 ассистов в 34 матчах.

«ПСЖ» выиграл только Лигу 1.

Парижане уступили в 1/8 финала ЛЧ «Реалу».

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