Президент «Манчестер Сити»: «Могу подтвердить, что летом еще будут новички»

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак сообщил, что трансферная кампания клуба еще не завершена.

«Могу подтвердить, что летом еще будут новички. Мы стремимся усилить состав на тех позициях, где это необходимо.

Как известно, перед каждым сезоном из команды кто-то уходит, и мы должны найти им замену. Мы хотим расти и становиться сильнее.

Клуб уже оформил два важных трансфера, но я ожидаю еще двух новых футболистов», – сказал Мубарак.

Летом к «Сити» присоединятся нападающие Эрлинг Холанд и Хулиан Альварес.

Также в планах победителя АПЛ подписать левого защитника и опорника.

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