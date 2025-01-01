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Президент «Манчестер Сити»: «Могу подтвердить, что летом еще будут новички»

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак сообщил, что трансферная кампания клуба еще не завершена.

«Могу подтвердить, что летом еще будут новички. Мы стремимся усилить состав на тех позициях, где это необходимо.

Как известно, перед каждым сезоном из команды кто-то уходит, и мы должны найти им замену. Мы хотим расти и становиться сильнее.

Клуб уже оформил два важных трансфера, но я ожидаю еще двух новых футболистов», – сказал Мубарак.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт «Манчестер Сити»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +354

    Shotlandets86 12 минут назад

    Как же надоел этот мешок.

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