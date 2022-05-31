Агент Петреску – о возвращении тренера в «Динамо»: «Будет предопределенность – обсудим»

Николай Пырнэу, агент бывшего главного тренера «Динамо» Дана Петреску, прокомментировал готовность румынского специалиста вернуться в московский клуб.

«Возвращение Петреску в «Динамо»? Это зависит не от меня, переговоров мы ни с кем не вели. Будет предопределенность – обсудим.

Конечно, Россия Дану интересна. Он сейчас выиграл чемпионат Румынии с «ЧФР Клуж», все прекрасно. По контракту в нынешнем клубе, в случае какого-то предложения, разберемся», – сказал агент.

«Динамо» покинул Сандро Шварц, под руководством которого команда финишировала 3-й в РПЛ и дошла до финала Кубка России.

Петреску работал в клубе с 2012 по 2014 год.

В России он также возглавлял «Кубань».

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