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Перишич стал игроком «Тоттенхэма» (Фабрицио Романо)

Журналист Фабрицио Романо подтвердил переход полузащитника «Интера» Ивана Перишича в «Тоттенхэм».

Футболист уже прошел медицинское обследование и заключил с лондонским клубом контракт до 2024 года.

33-летний хорват присоединится к «Тоттенхэму» бесплатно, поскольку его соглашение с «Интером» истекает через месяц.

Сообщалось, что в новой команде Перишич будет зарабатывать 6 миллионов евро за сезон.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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30.05.2022 22:59
Комментарии1
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    Рейтинг: +354

    Shotlandets86 3 минуты назад

    Не достоин курятник такого игрока как Ваня.

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