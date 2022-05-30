Перишич стал игроком «Тоттенхэма» (Фабрицио Романо)

Журналист Фабрицио Романо подтвердил переход полузащитника «Интера» Ивана Перишича в «Тоттенхэм».

Футболист уже прошел медицинское обследование и заключил с лондонским клубом контракт до 2024 года.

33-летний хорват присоединится к «Тоттенхэму» бесплатно, поскольку его соглашение с «Интером» истекает через месяц.

Сообщалось, что в новой команде Перишич будет зарабатывать 6 миллионов евро за сезон.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?