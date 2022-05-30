«Тоттенхэм» будет платить Перишичу 6 миллионов в год (Николо Скира)

Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник «Интера» Иван Перишич после перехода в «Тоттенхэм».

Лондонский клуб согласился платить игроку 6 миллионов евро в год по условиям двухлетнего контракта.

Ожидается, что хорват пройдет медицинское обследование и заключит соглашение с «Тоттенхэмом» в ближайшие часы.

Перишич сменит команду бесплатно, поскольку в июне он получит статус свободного агента.

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