«Тоттенхэм» будет платить Перишичу 6 миллионов в год (Николо Скира)

Стало известно, сколько будет зарабатывать полузащитник «Интера» Иван Перишич после перехода в «Тоттенхэм».
Лондонский клуб согласился платить игроку 6 миллионов евро в год по условиям двухлетнего контракта.
Ожидается, что хорват пройдет медицинское обследование и заключит соглашение с «Тоттенхэмом» в ближайшие часы.
Перишич сменит команду бесплатно, поскольку в июне он получит статус свободного агента.
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Источник: твиттер Николо Скиры