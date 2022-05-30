Шунин прокомментировал уход Шварца из «Динамо»

Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин высказался о расторжении контракта с главным тренером команды Сандро Шварцем.
«Обидно, что на протяжении двух лет он выстраивал команду, и жаль слышать это, но это жизнь, и все мы будем двигаться дальше.
Хотелось бы, чтобы наши болельщики не расстраивались. Я уверен, что мы будем двигаться вперeд, и это только начало», – заявил Шунин.
- Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 года.
- В минувшем сезоне команда финишировала 3-й в РПЛ и дошла до финала Кубка России.
- Сообщалось, что тренер уже договорился с «Гертой».
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Источник: «Чемпионат»