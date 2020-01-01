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Шунин прокомментировал уход Шварца из «Динамо»

Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин высказался о расторжении контракта с главным тренером команды Сандро Шварцем.

«Обидно, что на протяжении двух лет он выстраивал команду, и жаль слышать это, но это жизнь, и все мы будем двигаться дальше.

Хотелось бы, чтобы наши болельщики не расстраивались. Я уверен, что мы будем двигаться вперeд, и это только начало», – заявил Шунин.

  • Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 года.
  • В минувшем сезоне команда финишировала 3-й в РПЛ и дошла до финала Кубка России.
  • Сообщалось, что тренер уже договорился с «Гертой».

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Источник: «Чемпионат»

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