«Спасибо за все». «Динамо» объявило о расторжении контракта со Шварцем

«Динамо» расторгло контракт с главным тренером Сандро Шварцем по соглашению сторон.

«Это был очень интересный и эмоциональный этап в истории нашего клуба. Сандро и его штабу удалось построить команду, которая вышла на ведущие роли в российском футболе, вернула радость нашим болельщикам и заставила с удовольствием говорить о себе.

Шварц благодаря своим достойным человеческим качествам сумел объединить общей идеей всех игроков, тренеров и персонал. Благодаря ему у нынешнего «Динамо» заложена база для дальнейшего движения вперeд. Уже с новым главным тренером, но такова жизнь.

Сегодня весь наш клуб говорит: Danke, Sandro! Спасибо за всe! Удачи и успехов в дальнейшей карьере! Мы расстаeмся с чувством благодарности», – говорится в сообщении пресс-службы клуба», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Шварц возглавил «Динамо» осенью 2020 года.

При нем команда заняла 3-е место в РПЛ.

Ранее сообщалось, что тренер возглавит «Герту».

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