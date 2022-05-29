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  • «Спасибо за все». «Динамо» объявило о расторжении контракта со Шварцем

«Спасибо за все». «Динамо» объявило о расторжении контракта со Шварцем

29 мая 2022, 22:07
13

«Динамо» расторгло контракт с главным тренером Сандро Шварцем по соглашению сторон.

«Это был очень интересный и эмоциональный этап в истории нашего клуба. Сандро и его штабу удалось построить команду, которая вышла на ведущие роли в российском футболе, вернула радость нашим болельщикам и заставила с удовольствием говорить о себе.

Шварц благодаря своим достойным человеческим качествам сумел объединить общей идеей всех игроков, тренеров и персонал. Благодаря ему у нынешнего «Динамо» заложена база для дальнейшего движения вперeд. Уже с новым главным тренером, но такова жизнь.

Сегодня весь наш клуб говорит: Danke, Sandro! Спасибо за всe! Удачи и успехов в дальнейшей карьере! Мы расстаeмся с чувством благодарности», – говорится в сообщении пресс-службы клуба», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

  • Шварц возглавил «Динамо» осенью 2020 года.
  • При нем команда заняла 3-е место в РПЛ.
  • Ранее сообщалось, что тренер возглавит «Герту».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (13)
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deinego77@yandex.ru
1653853180
Жаль! Интересный тренер , на мой взгляд. Когда Динамо в последний раз так высоко поднималось и до кубка доходило? Удачи ему,на мой взгляд- уход это не игра в еврокубках и прессинг на родине.
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qawzsexdr
1653853237
Слуцкого берите, сомнительно его нахождение в фнл
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alex1951
1653854638
Мудилы динамовские...я то думал , что е.........ба.......ну и тд только в Спартаке ввиде Гюльчитай и Фэ.....так нет же... Сперва раздают дифирамбы немчуре,какой ты классный ,какой ты чудо - юго, как ты помог! А затем (чисто русски) ,а не пошел бы ты НАХ...... Посему Европа и забила на бездарных рос.фут.чиновников.....все!
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Давид59
1653884279
Что-то мне это увольнение Карпина из Спартака напомнило. Когда они серебро взяли.
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