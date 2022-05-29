«Спасибо за все». «Динамо» объявило о расторжении контракта со Шварцем

«Динамо» расторгло контракт с главным тренером Сандро Шварцем по соглашению сторон.
«Это был очень интересный и эмоциональный этап в истории нашего клуба. Сандро и его штабу удалось построить команду, которая вышла на ведущие роли в российском футболе, вернула радость нашим болельщикам и заставила с удовольствием говорить о себе.
Шварц благодаря своим достойным человеческим качествам сумел объединить общей идеей всех игроков, тренеров и персонал. Благодаря ему у нынешнего «Динамо» заложена база для дальнейшего движения вперeд. Уже с новым главным тренером, но такова жизнь.
Сегодня весь наш клуб говорит: Danke, Sandro! Спасибо за всe! Удачи и успехов в дальнейшей карьере! Мы расстаeмся с чувством благодарности», – говорится в сообщении пресс-службы клуба», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
- Шварц возглавил «Динамо» осенью 2020 года.
- При нем команда заняла 3-е место в РПЛ.
- Ранее сообщалось, что тренер возглавит «Герту».
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