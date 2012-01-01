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«Спасибо за все». «Динамо» объявило о расторжении контракта со Шварцем

«Динамо» расторгло контракт с главным тренером Сандро Шварцем по соглашению сторон.

«Это был очень интересный и эмоциональный этап в истории нашего клуба. Сандро и его штабу удалось построить команду, которая вышла на ведущие роли в российском футболе, вернула радость нашим болельщикам и заставила с удовольствием говорить о себе.

Шварц благодаря своим достойным человеческим качествам сумел объединить общей идеей всех игроков, тренеров и персонал. Благодаря ему у нынешнего «Динамо» заложена база для дальнейшего движения вперeд. Уже с новым главным тренером, но такова жизнь.

Сегодня весь наш клуб говорит: Danke, Sandro! Спасибо за всe! Удачи и успехов в дальнейшей карьере! Мы расстаeмся с чувством благодарности», – говорится в сообщении пресс-службы клуба», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

  • Шварц возглавил «Динамо» осенью 2020 года.
  • При нем команда заняла 3-е место в РПЛ.
  • Ранее сообщалось, что тренер возглавит «Герту».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт «Динамо»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +10727

    alex1951 52 минуты назад

    Мудилы динамовские...я то думал , что е.........ба.......ну и тд только в Спартаке ввиде Гюльчитай и Фэ.....так нет же...
    Сперва раздают дифирамбы немчуре,какой ты классный ,какой ты чудо - юго,
    как ты помог!
    А затем (чисто русски) ,а не пошел бы ты НАХ......
    Посему Европа и забила на бездарных рос.фут.чиновников.....все!

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    Рейтинг: +3450

    minaev23 > alex1951 49 минут назад

    Ни чё ни понял .Но ты против увольнения Шварца?

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    Рейтинг: +10727

    alex1951 > minaev23 35 минут назад

    Хороший вопрос.Надеюсь ты взрослый человек и поймешь правильно.
    Я родом из СовСоюза. Я видел тренеров советских и их успехи.
    Щас идет импортмания - где то немец ,где то итальянец,где то португалец......
    Своё все просрали: Карпин не тянет-Слуцкий не тянет- Юран не тянет.....
    Теперь про Шварца.Ну на Х. эра такой цинизм :Сперва хвалите ,потом гадите!
    Так что товарищ minaev 23 ,своих надо искать и готовить,
    а не 3.14.....ить....

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    Рейтинг: +3450

    minaev23 > alex1951 21 минуту назад

    После .надеюсь ты взрослый человек. Вы мне как собеседник не интересны. Я знаю цену хлеба в 24 коп. мороженого 12 коп. стакан газировки с ***** сиропом 5 коп. До свидание!!!1

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    Рейтинг: +3450

    minaev23 > alex1951 14 минут назад

    Уважаемый Так вы из таллина? Так может вам в своей стране комменты давать надо! Тут у нас хватает комментов фаш.....ов.

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    Рейтинг: +10727

    alex1951 > minaev23 2 минуты назад

    Послушай Ху.....й ло ...сопливое ...ты мне в сыновья годишься,это раз!
    Обидеть хочешь ?Не получится....ты сопли жуешь ,а мы живем ,как нормальные люди...таллин - с маленькой буквы ...обидеть хочешь ?
    Да пшел ты нах...с тобой еще разговаривать...



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    Рейтинг: +966

    qawzsexdr 1 час назад

    Слуцкого берите, сомнительно его нахождение в фнл

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    Рейтинг: +3450

    minaev23 1 час назад

    Жаль! Интересный тренер , на мой взгляд. Когда Динамо в последний раз так высоко поднималось и до кубка доходило? Удачи ему,на мой взгляд- уход это не игра в еврокубках и прессинг на родине.

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    Рейтинг: +15730

    Cleaner 1 час назад

    Динамо, ставьте тренером Дзюбу. Он еще сильнее сплотит команду!

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    Рейтинг: +10727

    alex1951 > Cleaner 47 минут назад

    ....хоть бы смайлик ставил....
    а то всерьез подумают - а у тебя с головешкой все в порядке?

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