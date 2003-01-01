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Орлов – об уходе Шварца из «Динамо»: «А что ему остается? Он перестал управлять игроками»

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался об уходе Сандро Шварца из «Динамо» после поражения от «Спартака» в финале Кубка России.

«Спартак» заслужил сегодня трофей?

— Ну... «Динамо» меня совсем не убедило, особенно в первом тайме. Совсем слабая игра. Команда, завоевавшая бронзу, играла против коллектива с 10-го места. Ну ведь должна же быть какая-то разница? Я ее не увидел. Красно-белые больше атаковали, выглядели впереди агрессивнее.

Но в целом футбол — маловыразительный. Как говорится, почувствуйте разницу с Лигой чемпионов.

В любом случае, эта победа — хорошая пилюля для спартаковских руководителей. «Динамо» — в каком-то пике. И сегодня я лишний раз убедился, что приобретение Смолова себя не оправдало. Это ударило по игровому времени Тюкавина.

— Но Смолов забил за бело-голубых 7 голов за неполный сезон. Не так уж и мало.

— Да. Но никакой сыгранности в атаке я не увидел. Концовка чемпионата для немецкого тренера — печальная. Он почему-то перестал управлять игроками.

— В итоге Шварц уходит.

— Ну а что ему остается?

  • Шварц возглавил «Динамо» осенью 2020 года.
  • При нем команда заняла 3-е место в РПЛ.
  • Ранее сообщалось, что тренер возглавит «Герту».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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