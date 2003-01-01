Федун: «Я пришел в «Спартак» после победы в Кубке в 2003-м. Цикл замкнулся»

Намек на уход?! Да и были уже об этом слухи. Так же разговаривали с арабскими акционерами. Они явно не финансируют клуб не имея его у себя в активе
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями от победы над «Динамо» в финале Кубка России.
«Давайте радоваться матчу. Я пришел в 2003 году с победой в Кубке, цикл замкнулся», – сказал Федун.
- Это второй трофей при Федуне для «Спартака».
- В 2017-м клуб выиграл РПЛ.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?