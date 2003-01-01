Федун: «Я пришел в «Спартак» после победы в Кубке в 2003-м. Цикл замкнулся»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями от победы над «Динамо» в финале Кубка России.

«Давайте радоваться матчу. Я пришел в 2003 году с победой в Кубке, цикл замкнулся», – сказал Федун.

Это второй трофей при Федуне для «Спартака».

В 2017-м клуб выиграл РПЛ.

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