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Федун: «Я пришел в «Спартак» после победы в Кубке в 2003-м. Цикл замкнулся»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями от победы над «Динамо» в финале Кубка России.

«Давайте радоваться матчу. Я пришел в 2003 году с победой в Кубке, цикл замкнулся», – сказал Федун.

  • Это второй трофей при Федуне для «Спартака».
  • В 2017-м клуб выиграл РПЛ.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии19
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    Рейтинг: +1093

    Lilipyt 17 минут назад

    Намек на уход?! Да и были уже об этом слухи. Так же разговаривали с арабскими акционерами. Они явно не финансируют клуб не имея его у себя в активе

    1
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    Рейтинг: +3874

    Кузьмич на трибуне 22 минуты назад

    ЧР взял, КР взял, можно и уходить. Ждем новостей о смене руководства.

    0
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    Рейтинг: +1405

    Alex Y 45 минут назад

    3 кубка за 19 лет)))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +712

    БеZуМныЙ 51 минуту назад

    Фердун вбухал 2 лярда с продажи народных недр впустую в убыточный проект.

    1
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    Рейтинг: +24321

    bset 1 час назад

    В смысле цикл замкнулся? Пора перезапускать счетчик "Спартак без титулов" на новые 16 лет?

    2
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    Рейтинг: +11489

    BRO_football 1 час назад

    Так, и на что Федун намекает? Неужели на свой скорейший уход?

    0
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    Рейтинг: +11485

    Вомбат > BRO_football 1 час назад

    Наверняка. Именно это я и имел в виду, когда написал полчаса назад, что своим комментарием по поводу Ваноли Федун расписался в том, что следующий сезон не контролировать не будет. Состояние Федуна уменьшилось по разным оценкам от 10 до 20 раз и он больше не может содержать весьма убыточный ФК. Я уверен, что он продаст Спартак одному из тех миллиардеров, которые не держали все свои доллары и евро в банках, попавших под санкции. Например, Алекперову.

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    Рейтинг: +12635

    playsh 1 час назад

    Передай бразды правления Абрамовичу,недотёпа...

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    Рейтинг: +11485

    Вомбат > playsh 1 час назад

    Думаю, что Спартак Роману не интересен.

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    Рейтинг: +1405

    Alex Y > playsh 1 час назад

    Если в РПЛ Абрамович скорее ЦСКА выберет

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    Рейтинг: +67

    Стас85 1 час назад

    менструальный

    3
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    Рейтинг: +196

    kostilio 1 час назад

    Уходит)))

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    Рейтинг: +16818

    Garrincha58 1 час назад

    раз зациклился пора свинтить без тебя Спартак станет тем кем был раньше

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