Федун прибыл на матч с «Динамо» без Заремы

Это теперь будет примета! Хочет Спартак выиграть - Зарема смотрит матч дома!
В эти минуты проходит финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».
На игре присутствует владелец «Спартака» Леонид Федун. Он прибыл на матч без своей супруги Заремы Салиховой.
Зарема часто посещала посещала матчи команды. Причина ее отсутствия неизвестна.
- Матч «Спартак» – «Динамо» проходит в «Лужниках».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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