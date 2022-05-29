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Федун прибыл на матч с «Динамо» без Заремы

В эти минуты проходит финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

На игре присутствует владелец «Спартака» Леонид Федун. Он прибыл на матч без своей супруги Заремы Салиховой.

Зарема часто посещала посещала матчи команды. Причина ее отсутствия неизвестна.

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Источник: Sport24

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